丸の内民の深刻な野菜不足をリセット！ ブリトー専門店「タコリッコ 丸ビル店」が3月5日オープン

外食だとなかなか野菜が取れないですよね。でも、「丸ビル」B1Fにオープンする「TACO RiCO（タコリッコ）」のブリトーなら新鮮な野菜をたくさん食べられちゃいます！

タコリッコ、丸ビル店をグランドオープン

「丸ビル」B1Fに、メキシカン・ファストカジュアル「TACO RiCO（タコリッコ）」がグランドオープンします。

毎朝キッチンで野菜を刻む「完全手作り」から生まれるフレッシュな味わいを大切にしているタコリッコ。その味は、本場メキシコの方も認める本格レシピに基づいています。

そして、タコリッコの最大の特徴は、お客様の目の前で料理を仕上げるライブ感です。 ガラス越しのカウンターに並ぶのは、スタッフが愛情をこめて仕込んだフレッシュな食材たち。「辛いソースは大丈夫ですか？」「パクチーは入れますか？」 スタッフとの会話を通じて、一人ひとりの好みに合わせた「あなただけのブリトー」をその場で包み上げます。

TACO RiCO（タコリッコ） 丸ビル店

オープン日：2026年3月5日（木）

所在地：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング B1F

営業時間：11:00～21:00、日祝11:00～20:00

電話番号：03-6206-3883