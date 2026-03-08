Clarksの本革レザースニーカーが40％オフ、12,538円。大人が履きたい1足

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活セール】Clarks レザースニーカー「Un Costa Lace（アンコスタレース）」をチェック！

Clarksのレザースニーカー「Un Costa Lace（アンコスタレース）」がAmazon新生活セール対象。参考価格20,900円のところ、40％オフの12,538円で販売中。

革靴ほどかしこまらず、スニーカーほどラフすぎない。そんな1足を探している人も多いはずだ。Clarksの「Un Costa Lace（アンコスタレース）」は、本革を採用したシンプルなレザースニーカー。きれいめな雰囲気を保ちつつ、スニーカーらしい軽さもあるモデルだ。いわゆるスポーツ系のスニーカーとは違い、落ち着いたレザータイプ。こういう1足は、意外と出番が多い。

本革レザーのスニーカー

レザーならではの落ち着いた雰囲気があり、いわゆるスポーツ系のスニーカーとは少し違った印象になる。ロゴや装飾を強く出さないシンプルなデザインで、きれいめの服装にも合わせやすいタイプ。レザーシューズの雰囲気を残したスニーカーといえる。