ネックピローは持ち歩かない？いやいや、このサイズなら話は別でしょ

【Amazon新生活セール】旅寝工房 ネックピロー「minimalU+」をチェック！

旅寝工房のネックピロー「minimalU+」がAmazon新生活セール対象。参考価格2,980円のところ、10％オフの2,682円で販売中。

ネックピローは便利だが、普段から持ち歩く人は多くない。かさばるし、バッグの中で場所を取る。飛行機や新幹線の移動で「あれば良かった」と思うことはあっても、荷物になるのが理由で結局置いていくことも珍しくない。

旅寝工房の「minimalU+」は、そうしたネックピローの弱点を抑えたモデル。使わないときは付属の収納ケースに収まりコンパクトにまとまる。付属の収納ケースは空気ポンプとして使える仕組みで、口を付けずに空気を入れられるのも特徴だ。

移動中に少し首を休めたいとき、このサイズならバッグに入れておいても邪魔になりにくい。普段は持ち歩かないネックピローでも、持っていく気になるサイズのモデルだ。

コンパクトに収納できる

使わないときは本体を折りたたみ、付属の収納ケースに収めて持ち運べる。収納時のサイズは縦11.5×横8.5×厚み4cm。ネックピローはそのままだと荷物の中で場所を取りやすいが、このモデルはコンパクトにまとまるため、バッグに入れて持ち歩きやすい。

収納ケースがそのまま空気ポンプ

付属の収納ケースは空気ポンプとしても使える構造。ケースを押すことで内部に空気が送り込まれ、ネックピローを膨らませられる。口で空気を入れる必要がないため、飛行機や新幹線など移動中でも準備しやすい。

コットン調の生地を採用

表面にはコットン調の生地を採用。エアータイプのネックピローはナイロン系の生地が多いが、このモデルは肌触りのよい生地を使っている。移動中に首元へ触れる部分でも使いやすい。