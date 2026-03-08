Amazonセール情報大紹介！ 第1408回
ネックピローは持ち歩かない？いやいや、このサイズなら話は別でしょ
2026年03月08日 23時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon新生活セール】旅寝工房 ネックピロー「minimalU+」をチェック！
旅寝工房のネックピロー「minimalU+」がAmazon新生活セール対象。参考価格2,980円のところ、10％オフの2,682円で販売中。
ネックピローは便利だが、普段から持ち歩く人は多くない。かさばるし、バッグの中で場所を取る。飛行機や新幹線の移動で「あれば良かった」と思うことはあっても、荷物になるのが理由で結局置いていくことも珍しくない。
旅寝工房の「minimalU+」は、そうしたネックピローの弱点を抑えたモデル。使わないときは付属の収納ケースに収まりコンパクトにまとまる。付属の収納ケースは空気ポンプとして使える仕組みで、口を付けずに空気を入れられるのも特徴だ。
移動中に少し首を休めたいとき、このサイズならバッグに入れておいても邪魔になりにくい。普段は持ち歩かないネックピローでも、持っていく気になるサイズのモデルだ。
コンパクトに収納できる
使わないときは本体を折りたたみ、付属の収納ケースに収めて持ち運べる。収納時のサイズは縦11.5×横8.5×厚み4cm。ネックピローはそのままだと荷物の中で場所を取りやすいが、このモデルはコンパクトにまとまるため、バッグに入れて持ち歩きやすい。
収納ケースがそのまま空気ポンプ
付属の収納ケースは空気ポンプとしても使える構造。ケースを押すことで内部に空気が送り込まれ、ネックピローを膨らませられる。口で空気を入れる必要がないため、飛行機や新幹線など移動中でも準備しやすい。
コットン調の生地を採用
表面にはコットン調の生地を採用。エアータイプのネックピローはナイロン系の生地が多いが、このモデルは肌触りのよい生地を使っている。移動中に首元へ触れる部分でも使いやすい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1411回
トピックス50インチREGZAが79,800円。倍速液晶の4Kテレビ「50Z570L」が48％オフ
-
第1409回
トピックスClarksの本革レザースニーカーが40％オフ、12,538円。大人が履きたい1足
-
第1405回
トピックスOffice 2024込みで112,800円。FMV「Note A WA1-K2」が21％オフ
-
第1404回
トピックス折りたたみ大画面スマホ「Galaxy Z Fold7」が5％オフ、Amazonセールのポイントアップ活用でさらにお得感
-
第1404回
トピックスRTX 5060＋32GBで209,800円。ASUSの16型「TUF Gaming F16」が13％オフ
-
第1400回
トピックス「Amazon 新生活セール」3月9日まで開催中！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1398回
トピックスリュックの中に消臭スペース？ 驚きのギミックをそなえた軽量バックパック「SOLA」が3,980円
-
第1397回
トピックス声だけじゃない“画面付きAlexa”が65％オフ。「Echo Show 5」なら気軽に試せる
-
第1396回
トピックスこのサイズでノートPCも充電可。3,980円なら“とりあえず”で買っていい「NovaPort TRIOⅡ」
- この連載の一覧へ