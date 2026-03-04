Androidに深刻度”重大”の脆弱性　アップデートの確認を

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は3月2日、Android OSの脆弱性情報を公開した。深刻度「重大」に該当するケースもあり、アップデートが提供され次第、早めに適用することが推奨される。
主な脆弱性は以下のとおり。
●深刻度：重大
■フレームワーク
・CVE-2026-0047
■システム
・CVE-2026-0006
・CVE-2025-48631
■カーネルコンポーネント
・CVE-2024-43859
・CVE-2026-0037
・CVE-2026-0038
・CVE-2026-0027
・CVE-2026-0028
・CVE-2026-0030
・CVE-2026-0031
●深刻度：高
■フレームワーク
・CVE-2025-32313
・CVE-2025-48544
・CVE-2025-48567
・CVE-2025-48568
・CVE-2025-48574
・CVE-2025-48577
・CVE-2025-48578
・CVE-2025-48579
・CVE-2025-48582
・CVE-2025-48605
・CVE-2025-48619
・CVE-2025-48634
・CVE-2025-48635
・CVE-2025-48645
・CVE-2025-48646
・CVE-2025-48654
・CVE-2026-0007
・CVE-2026-0008
・CVE-2026-0010
・CVE-2026-0011
・CVE-2026-0013
・CVE-2026-0020
・CVE-2026-0023
・CVE-2026-0026
・CVE-2026-0034
・CVE-2025-48630
・CVE-2026-0012
・CVE-2026-0025
・CVE-2025-48644
・CVE-2026-0014
・CVE-2026-0015
■システム
・CVE-2025-48602
・CVE-2025-48641
・CVE-2025-48650
・CVE-2025-48653
・CVE-2026-0017
・CVE-2026-0021
・CVE-2026-0035
・CVE-2024-43766
・CVE-2025-48642
・CVE-2025-64783
・CVE-2025-64784
・CVE-2025-64893
・CVE-2026-0005
・CVE-2026-0024
・CVE-2025-48585
・CVE-2025-48587
・CVE-2025-48609
■カーネルコンポーネント
・CVE-2025-38616
CVE-2025-38618
CVE-2025-39682
CVE-2025-39946
CVE-2026-0029
CVE-2025-39946
CVE-2025-40266
CVE-2026-0032
■Armコンポーネント
・CVE-2025-2879
■Imagination Technologies
・CVE-2025-10865
・CVE-2025-13952
・CVE-2025-58407
・CVE-2025-58408
・CVE-2025-58409
・CVE-2025-58411
・CVE-2026-21735
■MediaTekコンポーネント
・CVE-2025-20795
・CVE-2026-20425
・CVE-2026-20426
・CVE-2026-20427
・CVE-2026-20428
・CVE-2026-20434
・CVE-2025-20760
・CVE-2025-20761
・CVE-2025-20762
・CVE-2025-20793
・CVE-2025-20794
・CVE-2026-20401
・CVE-2026-20402
・CVE-2026-20403
・CVE-2026-20404
・CVE-2026-20405
・CVE-2026-20406
・CVE-2026-20420
・CVE-2026-20421
・CVE-2026-20422
■Unisocコンポーネント
・CVE-2025-61612
・CVE-2025-61613
・CVE-2025-61614
・CVE-2025-61615
・CVE-2025-61616
・CVE-2025-69278
・CVE-2025-69279
■Qualcommコンポーネント
・CVE-2025-47388
・CVE-2025-47394
・CVE-2025-47396
・CVE-2025-47397
・CVE-2025-47398
・CVE-2025-59600
・CVE-2026-21385
■Qualcommクローズドソースコンポーネント
・CVE-2025-47339
・CVE-2025-47346
・CVE-2025-47348
・CVE-2025-47366
・CVE-2025-47378
・CVE-2025-47385
・CVE-2025-47395
・CVE-2025-47402
■その他のOEMコンポーネント
・CVE-2025-48613
サポート中のAndroidデバイスについては、メーカーやキャリアなどの準備が整い次第、セキュリティーアップデートが提供されるものとみられる。