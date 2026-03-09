Amazonセール情報大紹介！ 第1407回
33,000円→19,635円。PCとB4書類が入るエースの通勤リュック
2026年03月09日 08時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon新生活セール】エースジーン ビジネスリュック「Tコミューター No.67802」をチェック！
エースジーンのビジネスリュック「Tコミューター No.67802」がAmazon新生活セール対象。参考価格33,000円のところ、41％オフの19,635円で販売中。
ノートPCを持って通勤するなら、バッグはある程度のサイズが必要になる。PCだけでなく書類や周辺機器も一緒に持ち歩くとなると、A4より一回り大きいB4まで入るリュックを探す人も多い。
エースジーンの「Tコミューター No.67802」は、B4ファイルと15.6インチノートPCの収納に対応したビジネスリュック。PC専用ポケットを備え、書類や仕事道具をまとめて持ち歩ける20L容量のモデルとなっている。ボトルホルダーやチェストベルトも備え、通勤で使いやすい設計だ。
B4ファイルと15.6インチPCが入るサイズ
本体サイズはH45×W30×D15cm、容量は20L。B4ファイルと15.6インチノートPCの収納に対応する。PC用のスリーブは独立したポケットになっており、書類やほかの荷物と分けて入れられる。PCと書類をまとめて持ち歩く通勤バッグとして使えるサイズだ。
小物を分けて入れられるポケット
フロントにはペンや名刺入れなどを入れられるオーガナイザーポケットを用意。側面にはペットボトルや折りたたみ傘を入れられるボトルポケットを備える。前面サイドには、前に抱えたときでも出し入れしやすいポケットもある。
背面通気構造とチェストベルト
背面は風が通りやすい構造になっており、蒸れにくい作り。チェストベルトは高さと長さの調整が可能で、胸元で固定できる。リュックのずれ落ちを防ぐ仕様で、不要なときは取り外せる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1411回
トピックス50インチREGZAが79,800円。倍速液晶の4Kテレビ「50Z570L」が48％オフ
-
第1409回
トピックスClarksの本革レザースニーカーが40％オフ、12,538円。大人が履きたい1足
-
第1408回
トピックスネックピローは持ち歩かない？いやいや、このサイズなら話は別でしょ
-
第1406回
トピックス持ち歩くマウス。約15g、3台切替対応の超小型モデルがセールで3,580円
-
第1405回
トピックスOffice 2024込みで112,800円。FMV「Note A WA1-K2」が21％オフ
-
第1404回
トピックス折りたたみ大画面スマホ「Galaxy Z Fold7」が5％オフ、Amazonセールのポイントアップ活用でさらにお得感
-
第1404回
トピックスRTX 5060＋32GBで209,800円。ASUSの16型「TUF Gaming F16」が13％オフ
-
第1400回
トピックス「Amazon 新生活セール」3月9日まで開催中！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1398回
トピックスリュックの中に消臭スペース？ 驚きのギミックをそなえた軽量バックパック「SOLA」が3,980円
- この連載の一覧へ