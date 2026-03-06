Amazonセール情報大紹介！ 第1371回
11％オフで12万円台、Core i7＋RTX 2050＋32GBメモリーの15.6型ノート「mouse K5」が狙い目
2026年03月06日 09時35分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon新生活セール】mouse 15.6型ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」をチェック！
mouseの15.6型ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」がAmazon新生活セール対象に。参考価格139,800円のところ、11％オフの124,800円で販売中。
3月3日開始の先行セールにも登場していた「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」ですが本セールでも同価格で購入可能です。
15.6型クラスのノートPCを選ぶとき、軽さよりも処理の余裕や拡張性のほうを重視したい人は少なくない。とくに、ブラウザーのタブを大量に開きつつ、オンライン会議や画像編集ソフトも併用する使い方では、CPUやメモリー容量の差がそのまま快適さにつながりやすい。本機はCore i7-12700H、32GBメモリー、1TB SSDに加え、GeForce RTX 2050 Laptop GPUも備える構成で、日常用途より一歩重い作業まで視野に入れやすいモデルである。
「mouse K5」は、Core i7-12700HとGeForce RTX 2050に、メモリ32GBと1TB SSD。余裕を優先した構成になる。この中身でこの価格というバランスで選ばれている1台だ。
32GBメモリ＋1TB SSD
メモリは32GB（16GB×2）、ストレージは1TB NVMe SSD。最初から容量が大きい。ブラウザを開きっぱなしにしても、アプリをいくつも立ち上げても余裕がある。データもため込める。あとから増設を考えなくていい。
Core i7-12700H＋GeForce RTX 2050
Core i7-12700Hを搭載し、GeForce RTX 2050 Laptop GPUも入っている。CPUだけのノートとは違い、GPUを使う処理もこなせる。画像編集や動画の書き出しなど、少し重い作業にも向く組み合わせだ。
15.6型フルHD（144Hz）と3年保証
画面は15.6型フルHD（1920×1080）のノングレア。144Hz表示に対応する。映り込みを抑えたパネルだ。さらに3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが付く。長く使うときの支えになる。
製品スペック
【CPU】Core i7-12700H
【GPU】GeForce RTX 2050 Laptop GPU
【メモリ】32GB（16GB×2）
【ストレージ】1TB NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）ノングレア／144Hz
【保証】3年間センドバック修理保証
【サポート】24時間365日電話サポート
購入前に気を付けたいのは、本機が約2.13kgで、動画再生時のバッテリー駆動時間も約4.5時間とされている点だ。外へ頻繁に持ち出す軽量モバイルノートとは性格が異なり、自宅やオフィス内で据え置きで使う人に向く。15.6型で映像編集や複数アプリ利用に向く構成だが、そのぶん軽量性や長時間バッテリー駆動を最優先したモデルではない。外部ディスプレー出力や有線LAN、Wi-Fi 6Eなど接続性は充実しているので、自宅の作業机を中心に使うなら扱いやすい。性能重視で選ぶぶん、用途との相性は事前に確認しておきたいところである。
