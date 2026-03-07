トキワ荘の熱気と青春、創作の苦悩と歓喜が詰まった宝物『まんが道』が全巻50%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

あの全クリエイターのバイブル『まんが道』がついに50%ポイント還元！

漫画制作の裏側を覗き見る、いわゆる「漫画家漫画」が大好物な私ですが、その原点となっているのがこの『まんが道』です。私くらいの世代だと、将来漫画家になりたいという夢を持つ子供は決して少なくなかったので、最初に読んだのはかなり昔のことでしたが（たぶんその頃はまだ完結していなかった）、今読んでも胸が熱くなる宝物みたいな名作です。Kindle版の「藤子不二雄（A）デジタルセレクション」だと全25巻、すべて同じカバーなのが若干イヤンな感じですが、中身は紛れもなく名著ですので、ぜひこの機会に。

また、同シリーズには続編として大人になった満賀道雄とトキワ荘を描いた『愛…しりそめし頃に…』（全12巻）もありますが、こちらは今回はセール対象外。残念！

決してリアルではないのに当時の空気感がすごい！

まんが道 藤子不二雄（A）デジタルセレクション

藤子不二雄（A） (著)

全25巻（完結）

13,200円 ＋ポイント還元 6,600 pt (50%)

作品紹介

藤子不二雄Ⓐ（安孫子素雄）センセイによる自伝的長編青春漫画。1970年から2013年まで断続的に連載され、Kindle版で発行されている「藤子不二雄（A）デジタルセレクション」シリーズは、「あすなろ編」「立志編」「青雲編」「春雷編」を収録。



戦後すぐの富山県高岡市を舞台に、漫画家を目指す少年満賀道雄（藤子不二雄Ⓐセンセイがモデル）と才野茂（藤子・F・不二雄センセイがモデル）の出会いから始まる。漫画に魅せられ、手塚治虫の『新宝島』に衝撃を受け、上京してトキワ荘で石ノ森章太郎、赤塚不二夫らと共同生活しながらプロデビューを目指す青春群像劇。



天才・才野に対する劣等感と対抗心、手塚治虫への憧れ、原稿料の喜びと締め切り地獄、トキワ荘の仲間との熱気、ノスタルジックに描かれる昭和初期の時代背景。ギャグ満載の日常から、挫折と成長のドラマまで、読むたびに「漫画を描くって大変だけど最高！」と思わせる、創作のバイブル的作品です。

