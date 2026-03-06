Amazonセール情報大紹介！ 第1398回
リュックの中に消臭スペース？ 驚きのギミックをそなえた軽量バックパック「SOLA」が3,980円
2026年03月06日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon新生活先行セール】KACHIKA リュック「SOLA」をチェック！
KACHIKAのリュック「SOLA」がAmazon新生活先行セール対象。過去価格4,980円のところ、20％オフの3,980円で販売中。
毎日使うリュックは、軽さと使いやすさが気になるところ。通勤や通学だけでなく、仕事帰りにジムへ寄るような日もあるならなおさらだ。
KACHIKAの「SOLA」は、約470gの軽量ボディを採用したバックパック。A4書類やノートPCが収まるサイズで普段使いしやすく、メイン収納にはデオドラントテープを使った「デオドラントルーム」も備える。弁当や着替えなど、ニオイが気になる荷物を入れる場面がある人なら注目したい仕様だ。
約470gの軽量リュック
SOLAは重さ約470gのリュック。サイズは高さ46cm、幅28cm、マチ16cm。A4ファイルが入る大きさで、ノートPCを入れられるメインスペースを備える。
メイン収納に「デオドラントルーム」
メイン収納には日本ダム製のデオドラントテープを採用した「デオドラントルーム」を用意。弁当や着替え、おむつなどを入れることを想定した収納になっている。
キャリーオン対応や隠しポケットを用意
ペットボトルなどを入れるポケットや首元・背面の隠しポケットを備える。背面ベルトはキャリーバッグのバーに通せるキャリーオン仕様。薄く折りたたむことができ、スーツケースに入れてサブバッグとして使える。
