雑念が払えないプロ棋士の脱線思考ダダ漏れ漫画『花四段といっしょ』1～5巻が50%還元！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

『花四段といっしょ』がセール中。現在全6巻刊行で、第1巻から第5巻まで50%のポイント還元。最新刊のみ定価販売ですが、全巻通しで買っても42%（1938 pt）のポイント還元です。

プロ棋士は何を考えながら将棋を指しているのか──たぶん、本作の主人公・花四段の考えていることは、ほかのプロ棋士とはちょっとと言うかだいぶズレているんでしょうけど、「なんか分かるーｗｗｗ」となってしまう、親近感がすごいプロ棋士のお話。テイストとしては、和山やまセンセイの漫画っぽいノリで、プロ棋士を描いているけど将棋はほぼ関係ない、みたいな漫画です。とりあえず読んでみて。「なんか分かるーｗｗｗ」ってなるから。

絵柄とカバーと名前だけ見て、最初は花四段って女性なのかな？って思った

花四段といっしょ

増村十七 (著)

全6巻（続巻）

4642円 ＋ポイント還元 1938 pt (42%)

第1巻

710円＋ポイント還元 355 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

増村十七センセイによる“非”本格将棋コメディ漫画。旧 Twitter（現X）発で始まり、現在『アサコミ』（朝日新聞出版）で連載中。将棋を知らなくても楽しめるほのぼの日常漫画。宝島社の「このマンガがすごい！ 2023」オンナ編で堂々の第12位入選というすごいのかすごくないのかよくわからないポジショニングもこの漫画らしくてイイ。



花つみれ四段は、C級2組在籍の若手プロ棋士。しかし対局中であっても、昼食のメニュー、着メロ、YouTube、スマホの通知と雑念が頭の中をうずまき、頭の中は常にカオス状態。ちょっとポンコツで、おちゃめな花四段と、彼を取り巻く棋士たちの日常を、軽快なタッチで描く癒し系ギャグ漫画です。