Amazonセール情報大紹介！ 第1396回

このサイズでノートPCも充電可。3,980円なら“とりあえず”で買っていい「NovaPort TRIOⅡ」

2026年03月06日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazon新生活先行セール】
CIO 充電器「NovaPort TRIOⅡ 65W」をチェック！

　CIOの充電器「NovaPort TRIOⅡ 65W」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格6,589円のところ、40％オフの3,980円で販売中。

　ノートPCの充電器は大きくなりがち。スマートフォン用とは別に持ち歩くと、バッグの中でかさばるし、コンセントまわりもごちゃつきやすい。PCとスマートフォン、イヤホンなどを同時に充電したい場面も多く、充電器をいくつも持つことになる人もいるはずだ。

　CIOの「NovaPort TRIOⅡ」は、USB-C×2とUSB-A×1の3ポートを備えた65Wクラスの充電器。USB-C単ポートでは最大67W出力に対応し、ノートPCの充電にも使える。PCとスマートフォン、イヤホンなども1台でまとめて充電できる。

アマゾンでCIO 充電器「NovaPort TRIOⅡ 65W」を入手

小さいのに3ポート、ノートPCも充電

　NovaPort TRIOⅡは、USB-C×2とUSB-A×1の3ポートを備えた65Wクラスの充電器。サイズは約54×40×30mmほどで、ノートPC向けの充電器としてはコンパクトなサイズだ。USB-C単ポートでは最大67W出力に対応し、MacBookなどのノートPCも充電できる。

接続機器に合わせて電力を調整

　接続した機器に合わせて電力を振り分ける「NovaIntelligence」を搭載。USB-C単ポートでは最大67W出力に対応する。

折りたたみプラグで持ち運びやすい

　プラグは折りたたみ式を採用。バッグのポケットやガジェットポーチにも収まりやすく、持ち運びしやすいサイズに収まっている。出張やカフェ作業など、外出先で使う充電器としても扱いやすい。

アマゾンでCIO 充電器「NovaPort TRIOⅡ 65W」を入手
 
Amazon新生活先行セールのページへ
 
新生活セール「ポイントアップキャンペーン」にエントリー

