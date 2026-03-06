このサイズでノートPCも充電可。3,980円なら“とりあえず”で買っていい「NovaPort TRIOⅡ」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活先行セール】

CIO 充電器「NovaPort TRIOⅡ 65W」をチェック！

CIOの充電器「NovaPort TRIOⅡ 65W」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格6,589円のところ、40％オフの3,980円で販売中。

ノートPCの充電器は大きくなりがち。スマートフォン用とは別に持ち歩くと、バッグの中でかさばるし、コンセントまわりもごちゃつきやすい。PCとスマートフォン、イヤホンなどを同時に充電したい場面も多く、充電器をいくつも持つことになる人もいるはずだ。

CIOの「NovaPort TRIOⅡ」は、USB-C×2とUSB-A×1の3ポートを備えた65Wクラスの充電器。USB-C単ポートでは最大67W出力に対応し、ノートPCの充電にも使える。PCとスマートフォン、イヤホンなども1台でまとめて充電できる。

小さいのに3ポート、ノートPCも充電

NovaPort TRIOⅡは、USB-C×2とUSB-A×1の3ポートを備えた65Wクラスの充電器。サイズは約54×40×30mmほどで、ノートPC向けの充電器としてはコンパクトなサイズだ。USB-C単ポートでは最大67W出力に対応し、MacBookなどのノートPCも充電できる。

接続機器に合わせて電力を調整

接続した機器に合わせて電力を振り分ける「NovaIntelligence」を搭載。USB-C単ポートでは最大67W出力に対応する。

折りたたみプラグで持ち運びやすい

プラグは折りたたみ式を採用。バッグのポケットやガジェットポーチにも収まりやすく、持ち運びしやすいサイズに収まっている。出張やカフェ作業など、外出先で使う充電器としても扱いやすい。