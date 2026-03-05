Amazonセール情報大紹介！ 第1391回
掃除したくない人ほど使う？ 約1kgのマキタCL108が38％オフ
2026年03月05日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】マキタ コードレス掃除機「CL108FDSHW」をチェック！
マキタのコードレス掃除機「CL108FDSHW」がAmazonで割引対象。参考価格23,100円のところ、38％オフの14,409円で販売中。
掃除は面倒だ。重い掃除機を出すのも億劫で、つい後回しになる。ただ、掃除機が軽いと事情は変わる。手の届く場所に置いておけば、思い立ったときにすぐ使える。
マキタのコードレス掃除機「CL108FDSHW」は、バッテリ装着時で約1.0kgの軽量モデル。気になったところをその場で掃除できる軽さの掃除機だ。
約1kg。思い立ったときにそのまま使える
CL108FDSHWは、バッテリ装着時で約1.0kg。片手で持てる重さなので、床のホコリや髪の毛が気になったときにそのまま掃除できる。重い掃除機のように「取り回しが面倒」と感じにくく、手の届く場所に置いておけば思い立ったときにすぐ使える。
ゴミはカプセルを外して捨てる
ゴミは本体のカプセル部分にたまる仕組みで、いっぱいになったらカプセルを外して中身を捨てる。紙パックは使わないため、ゴミが見えたときにそのまま処理できる。
標準モードで約25分使える
10.8Vのスライド式バッテリーを使い、標準モードで約25分使える。リビングや寝室の掃除ならこのくらいの時間で足り、気になったところをサッと掃除する使い方に合う。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1392回
トピックス隣のいびきが気になる人へ。Ankerの睡眠用イヤホン「Soundcore Sleep A30」が17％オフ
-
第1390回
トピックスこの仕様で4万円台。27型WQHD×高リフレッシュレートの実力派ディスプレーが割引中
-
第1389回
トピックスRyzen 5＋16GBが、38％オフで81,800円。15.3型Lenovo IdeaPad Slim 3
-
第1388回
トピックス【37％オフ】Core Ultra 5 × 16GBで102,980円。HPの15.6型ノートPCなら普段使いに余裕が出る
-
第1386回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1385回
トピックス【23％オフ】Apple 11インチiPad（A16／512GB）が85,657円
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1384回
トピックス今の枕にモヤッとしている人へ。沈み込みを分散するキューブ構造の「無重力枕 The Cubes」が20％オフ
-
第1383回
トピックス通勤カバンに48枚刃。ヒゲも鼻毛も整う小型フィリップス700が24,800円
- この連載の一覧へ