掃除したくない人ほど使う？ 約1kgのマキタCL108が38％オフ

【Amazonタイムセール】マキタ コードレス掃除機「CL108FDSHW」をチェック！

マキタのコードレス掃除機「CL108FDSHW」がAmazonで割引対象。参考価格23,100円のところ、38％オフの14,409円で販売中。

掃除は面倒だ。重い掃除機を出すのも億劫で、つい後回しになる。ただ、掃除機が軽いと事情は変わる。手の届く場所に置いておけば、思い立ったときにすぐ使える。

マキタのコードレス掃除機「CL108FDSHW」は、バッテリ装着時で約1.0kgの軽量モデル。気になったところをその場で掃除できる軽さの掃除機だ。

約1kg。思い立ったときにそのまま使える

CL108FDSHWは、バッテリ装着時で約1.0kg。片手で持てる重さなので、床のホコリや髪の毛が気になったときにそのまま掃除できる。重い掃除機のように「取り回しが面倒」と感じにくく、手の届く場所に置いておけば思い立ったときにすぐ使える。

ゴミはカプセルを外して捨てる

ゴミは本体のカプセル部分にたまる仕組みで、いっぱいになったらカプセルを外して中身を捨てる。紙パックは使わないため、ゴミが見えたときにそのまま処理できる。

標準モードで約25分使える

10.8Vのスライド式バッテリーを使い、標準モードで約25分使える。リビングや寝室の掃除ならこのくらいの時間で足り、気になったところをサッと掃除する使い方に合う。