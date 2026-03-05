隣のいびきが気になる人へ。Ankerの睡眠用イヤホン「Soundcore Sleep A30」が17％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活先行セール】Anker 睡眠用ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A30」をチェック！

Ankerの睡眠用ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A30」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格29,990円のところ、17％オフの24,990円で販売中。

家族のいびきで目が覚める。耳栓をしても、低い音は抜けてくる。音を消すのではなく、重ねて目立たなくするという発想が「Soundcore Sleep A30」だ。

いびきを検知してマスキング音を再生

充電ケースが周囲のいびきを検知し、イヤホンにマスキング音を再生する仕組みを備える。音を止めるのではなく、別の音を重ねることで目立ちにくくする考え方だ。アクティブノイズキャンセリング（ANC）にも対応する。

横向き寝でも装着しやすい形

寝るときの使用を想定した小型設計。前モデルよりノズルを約7％短くし、枕との圧迫感を軽減。イヤーチップはシリコン4サイズ、フォーム3サイズが付属し、イヤーウィングも3サイズ用意されている。

専用アプリ対応

Soundcoreアプリに対応する。入眠サウンドやホワイトノイズを再生でき、睡眠時モニタリングも行える。IPX4防水規格を備える。