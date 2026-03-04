ハムスターは3月4日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『信長の野望・全国版』を配信すると発表。配信日は2026年3月5日、価格は800円だ。

『信長の野望・全国版』は、1988年に光栄（現：コーエーテクモゲームス）から8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された歴史シミュレーションゲーム。プレイヤーは戦国大名の一人となり、日本全土の統一を目指していく。

刻一刻と変わる戦況の中で、如何にして国を豊かにし、軍備を整えて他国を征服するか――。知略の限りを尽くし、群雄割拠の戦国時代に終止符を打とう。ちなみに、最大8人まで対戦もしくは協力プレイが可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス 信長の野望・全国版

ジャンル：歴史シミュレーションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年3月5日

プレイ人数：1人～8人

価格：800円

©1988 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”、“PlayStation”および “PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。