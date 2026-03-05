ミラー配信チャンネルを公開！
カプコンの最新情報をキャッチ！「カプコンスポットライト」が明日3月6日7時に配信
カプコンは3月5日、同社のタイトルのさまざまな最新情報を紹介するデジタルイベント「カプコンスポットライト」のミラー配信についての情報を公開した。
本イベントの配信日は、明日2026年3月6日の朝7時。お気に入りの配信者と一緒に、盛り上がりながら、リアルタイムで番組を視聴してみてはいかがだろうか。
なお、ミラー配信は、「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバーも実施する。
▼番組のご視聴はこちらから
https://www.youtube.com/watch?v=xa3RznFDJeM
■「カプコンスポットライト」ミラー配信 YouTubeチャンネル（50音順）
・チャンネル名：天川はのさん/AmakawaHano
https://www.youtube.com/@amakawa_hano
・チャンネル名：カニカマさん
https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda
・チャンネル名：ガンサーの抹茶さん
https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo
・チャンネル名：ギンさん
https://www.youtube.com/@ginjogames
・チャンネル名：獅子神レオナさん/レオナちゃんねる
https://www.youtube.com/@Leona_Shishigami
・チャンネル名：タカティンさん
https://www.youtube.com/@takatexin
・チャンネル名：たきえいさん
https://www.youtube.com/@Takiei
・チャンネル名：茶々茶さん(chachacha)
https://m.youtube.com/channel/UCfVvZGS8d2AFrvoX6zT5mDg
・チャンネル名：なべぞーチャンネルさん
https://www.youtube.com/@nabezounko
・チャンネル名：NAMAちゃんねるさん / NAMAchannel
https://www.youtube.com/@namanamachannel9009
・チャンネル名：ハニワさん
https://www.youtube.com/@haniwa_yukkuri
・チャンネル名：本阿弥あずささん / Azusa Honami
https://www.youtube.com/@azusa_honami
・チャンネル名：まーこさん/Mahco.
https://www.youtube.com/@mahco2131
・チャンネル名：Magrona channelさん / まぐろなちゃんねる
https://www.youtube.com/@MAGRONA
・チャンネル名：ましゅるむさん
https://www.youtube.com/@mashurumu
・チャンネル名：皆で一緒にモンハンライフさん
https://www.youtube.com/@%E7%9A%86%E3%81%A7%E4%B8%80%E7%B7%92%E3%81%AB%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95
・チャンネル名：よしなまさん
https://www.youtube.com/@yoshinama0130
・チャンネル名：ララ9hJQr3//3oさん
https://www.youtube.com/@%E3%83%A9%E3%83%A99hJ
★「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバーによるミラー配信の詳細はこちらをチェック！
https://www.capcom-games.com/showcase/spotlight/ja-jp/
【「カプコンスポットライト」配信概要】
「カプコンスポットライト」特設サイト：https://www.capcom-games.com/showcase/spotlight/
配信日時：2026年3月6日7時
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=xa3RznFDJeM
※放送時間は約30分を予定しております。
※予告なく配信日時が変更になる場合がございます。
※本番組は年齢制限のあるタイトルの紹介を含みます。
■「カプコンスポットライト」のアンケートを実施！
番組ではアンケートを実施する。回答した人にはデジタル壁紙をプレゼント。ぜひ参加してみてはいかがだろうか。
▼アンケート回答はこちらから
https://cloud.event.capcom.com/showcase26FrT9UVAC
©CAPCOM
■関連サイト