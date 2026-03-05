このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1389回

Ryzen 5＋16GBが、38％オフで81,800円。15.3型Lenovo IdeaPad Slim 3

2026年03月05日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】Lenovo IdeaPad Slim 3（83K700H6JP）をチェック！

　Lenovoの「IdeaPad Slim 3（83K700H6JP）」がAmazonで新生活先行セール対象。参考価格131,780円のところ、38％オフの81,800円で販売中。

　IdeaPad Slim 3は、メモリ16GB。15.3型の画面に、Ryzen 5 7535HSと512GB SSDを搭載する。

アマゾンでLenovo IdeaPad Slim 3（83K700H6JP）を入手

Ryzen 5 7535HSとメモリ16GB

　Ryzen 5 7535HSは6コアのプロセッサー。メモリは16GB。ブラウザを複数開きながらの作業や、動画を見ながらの文書作成でも問題ない構成だ。

15.3型WUXGA IPSディスプレイ

　ディスプレイはLEDバックライト付きの15.3型WUXGA（1920×1200）IPS液晶。約1,677万色表示、16:10、光沢なし。ビデオチップはAMD Radeon 660Mグラフィックスで、ビデオRAMはメインメモリと共有。外部出力はHDMIを備える。

512GB SSDと約1.59kg

　ストレージは512GBのSSD。写真や動画、アプリの保存にも対応する容量。本体重量は約1.59kg。15インチクラスのサイズで、自宅内の移動や持ち出しも考えられるモデル。

製品スペック

【ディスプレイ】15.3型 WUXGA（1920×1200）非光沢

【CPU】AMD Ryzen 5 7535HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【重量】約1.59kg

【バッテリー】JEITA3.0：動画約8.7時間／アイドル約17.4時間

【Office】Microsoft 365試用版（最大30日間）

アマゾンでLenovo IdeaPad Slim 3（83K700H6JP）を入手
 
Amazon新生活先行セールのページへ
 
新生活セール「ポイントアップキャンペーン」にエントリー

