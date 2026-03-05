Ryzen 5＋16GBが、38％オフで81,800円。15.3型Lenovo IdeaPad Slim 3

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Lenovo IdeaPad Slim 3（83K700H6JP）をチェック！

Lenovoの「IdeaPad Slim 3（83K700H6JP）」がAmazonで新生活先行セール対象。参考価格131,780円のところ、38％オフの81,800円で販売中。

IdeaPad Slim 3は、メモリ16GB。15.3型の画面に、Ryzen 5 7535HSと512GB SSDを搭載する。

Ryzen 5 7535HSとメモリ16GB

Ryzen 5 7535HSは6コアのプロセッサー。メモリは16GB。ブラウザを複数開きながらの作業や、動画を見ながらの文書作成でも問題ない構成だ。

15.3型WUXGA IPSディスプレイ

ディスプレイはLEDバックライト付きの15.3型WUXGA（1920×1200）IPS液晶。約1,677万色表示、16:10、光沢なし。ビデオチップはAMD Radeon 660Mグラフィックスで、ビデオRAMはメインメモリと共有。外部出力はHDMIを備える。

512GB SSDと約1.59kg

ストレージは512GBのSSD。写真や動画、アプリの保存にも対応する容量。本体重量は約1.59kg。15インチクラスのサイズで、自宅内の移動や持ち出しも考えられるモデル。

製品スペック

【ディスプレイ】15.3型 WUXGA（1920×1200）非光沢

【CPU】AMD Ryzen 5 7535HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【重量】約1.59kg

【バッテリー】JEITA3.0：動画約8.7時間／アイドル約17.4時間

【Office】Microsoft 365試用版（最大30日間）