Ryzen 5＋16GBが、38％オフで81,800円。15.3型Lenovo IdeaPad Slim 3
2026年03月05日
Lenovoの「IdeaPad Slim 3（83K700H6JP）」がAmazonで新生活先行セール対象。参考価格131,780円のところ、38％オフの81,800円で販売中。
IdeaPad Slim 3は、メモリ16GB。15.3型の画面に、Ryzen 5 7535HSと512GB SSDを搭載する。
Ryzen 5 7535HSとメモリ16GB
Ryzen 5 7535HSは6コアのプロセッサー。メモリは16GB。ブラウザを複数開きながらの作業や、動画を見ながらの文書作成でも問題ない構成だ。
15.3型WUXGA IPSディスプレイ
ディスプレイはLEDバックライト付きの15.3型WUXGA（1920×1200）IPS液晶。約1,677万色表示、16:10、光沢なし。ビデオチップはAMD Radeon 660Mグラフィックスで、ビデオRAMはメインメモリと共有。外部出力はHDMIを備える。
512GB SSDと約1.59kg
ストレージは512GBのSSD。写真や動画、アプリの保存にも対応する容量。本体重量は約1.59kg。15インチクラスのサイズで、自宅内の移動や持ち出しも考えられるモデル。
製品スペック
【ディスプレイ】15.3型 WUXGA（1920×1200）非光沢
【CPU】AMD Ryzen 5 7535HS
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【重量】約1.59kg
【バッテリー】JEITA3.0：動画約8.7時間／アイドル約17.4時間
【Office】Microsoft 365試用版（最大30日間）
