【23％オフ】Apple 11インチiPad（A16／512GB）が85,657円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで23％オフ】Apple 11インチiPad（A16／512GB・Wi-Fiモデル）をチェック！

Appleの「11インチiPad（A16／512GB・Wi-Fiモデル）」がAmazonで割引対象。参考価格110,800円のところ、23％オフの85,657円で販売中。

iPadがほしい。動画を見る、ネットを見る、写真を整理する。ふだんの使い方なら、この11インチでも不満は出にくいはず。A16チップ搭載で動きは軽く、512GBあれば容量も気にせず使える。価格が下がっている今なら、気になっていた人は一度見ておきたい。

512GBストレージモデル

写真や動画は思ったより増える。アプリもそのまま残しておきたいものが多い。128GBだとどこかで整理を考えることになるが、512GBならしばらくはそのまま使えるだろう。

Touch IDとUSB-C対応

ロック解除はTouch ID。顔の向きを合わせる必要もなく、マスクも気にしなくていい。充電や周辺機器はUSB-C。最近の充電器やケーブルをそのまま使えるので、持ち物を増やさずに済む。

A16チップ搭載

Safariでタブをいくつも開く。動画を流しながら別のアプリを見る。写真をまとめて整理する。そうした使い方でも動きは重くなりにくい。日常用途が中心なら、上位モデルにしなくても問題なく使える人は多いはずだ。