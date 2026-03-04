Amazonセール情報大紹介！ 第1385回
【23％オフ】Apple 11インチiPad（A16／512GB）が85,657円
2026年03月04日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで23％オフ】Apple 11インチiPad（A16／512GB・Wi-Fiモデル）をチェック！
Appleの「11インチiPad（A16／512GB・Wi-Fiモデル）」がAmazonで割引対象。参考価格110,800円のところ、23％オフの85,657円で販売中。
iPadがほしい。動画を見る、ネットを見る、写真を整理する。ふだんの使い方なら、この11インチでも不満は出にくいはず。A16チップ搭載で動きは軽く、512GBあれば容量も気にせず使える。価格が下がっている今なら、気になっていた人は一度見ておきたい。
512GBストレージモデル
写真や動画は思ったより増える。アプリもそのまま残しておきたいものが多い。128GBだとどこかで整理を考えることになるが、512GBならしばらくはそのまま使えるだろう。
Touch IDとUSB-C対応
ロック解除はTouch ID。顔の向きを合わせる必要もなく、マスクも気にしなくていい。充電や周辺機器はUSB-C。最近の充電器やケーブルをそのまま使えるので、持ち物を増やさずに済む。
A16チップ搭載
Safariでタブをいくつも開く。動画を流しながら別のアプリを見る。写真をまとめて整理する。そうした使い方でも動きは重くなりにくい。日常用途が中心なら、上位モデルにしなくても問題なく使える人は多いはずだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1386回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1384回
トピックス今の枕にモヤッとしている人へ。沈み込みを分散するキューブ構造の「無重力枕 The Cubes」が20％オフ
-
第1383回
トピックス通勤カバンに48枚刃。ヒゲも鼻毛も整う小型フィリップス700が24,800円
-
第1382回
トピックス【30％オフ】サクサク動いて、Alexaの音声操作にも対応。HDMI入力＋有線LAN内蔵の最上位「Fire TV Cube」が13,980円
-
第1381回
トピックス“ちょうどいい”スペックのノートPCが、10万円切り。メモリ16GB × SSD512GBで15.6型
-
第1379回
トピックス折りたたみ6.9型スマホ「razr 60」が9万円台、参考価格から22%オフ
-
第1375回
トピックス人気モデルが34,980円→17,480円の半額！ 8.7インチ「Echo Show 8（2025年発売）」
-
第1374回
トピックスリビングを仕事場に変える――そんな日常を叶える、収納付き昇降テーブルが13％オフ
- この連載の一覧へ