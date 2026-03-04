このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1385回

【23％オフ】Apple 11インチiPad（A16／512GB）が85,657円

2026年03月04日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonで23％オフ】Apple 11インチiPad（A16／512GB・Wi-Fiモデル）をチェック！

　Appleの「11インチiPad（A16／512GB・Wi-Fiモデル）」がAmazonで割引対象。参考価格110,800円のところ、23％オフの85,657円で販売中。

　iPadがほしい。動画を見る、ネットを見る、写真を整理する。ふだんの使い方なら、この11インチでも不満は出にくいはず。A16チップ搭載で動きは軽く、512GBあれば容量も気にせず使える。価格が下がっている今なら、気になっていた人は一度見ておきたい。

アマゾンでApple 11インチiPad（A16／512GB・Wi-Fiモデル）を入手

512GBストレージモデル

　写真や動画は思ったより増える。アプリもそのまま残しておきたいものが多い。128GBだとどこかで整理を考えることになるが、512GBならしばらくはそのまま使えるだろう。

Touch IDとUSB-C対応

　ロック解除はTouch ID。顔の向きを合わせる必要もなく、マスクも気にしなくていい。充電や周辺機器はUSB-C。最近の充電器やケーブルをそのまま使えるので、持ち物を増やさずに済む。

A16チップ搭載

　Safariでタブをいくつも開く。動画を流しながら別のアプリを見る。写真をまとめて整理する。そうした使い方でも動きは重くなりにくい。日常用途が中心なら、上位モデルにしなくても問題なく使える人は多いはずだ。

アマゾンでApple 11インチiPad（A16／512GB・Wi-Fiモデル）を入手
 
Amazon新生活先行セールのページへ
 
新生活セール「ポイントアップキャンペーン」にエントリー

■関連サイト

