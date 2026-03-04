Amazonセール情報大紹介！ 第1384回
今の枕にモヤッとしている人へ。沈み込みを分散するキューブ構造の「無重力枕 The Cubes」が20％オフ
2026年03月04日 15時00分更新
【Amazon新生活先行セール】無重力枕「The Cubes（ザ・キューブス）」をチェック！
無重力枕「The Cubes（ザ・キューブス）」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格9,800円のところ、20％オフの7,840円で販売中。
独自のキューブ構造で頭の重みを分けて受け止める設計。ひとつの面で沈むのではなく、複数のキューブが動きながら支えることで、寝姿勢が変わっても首まわりの角度を保ちやすい。低反発と高反発を重ねた二層構造とリバーシブル仕様により、柔らかさと支え方のバランスも選べる。
特許取得のキューブ構造
中材は特許取得デザインのキューブ構造。ひとつのかたまりではなく、小さなキューブが並ぶ形になっている。キューブひとつひとつが体にそって動き、頭から肩までのラインを支える。寝姿勢をサポートする設計。
低反発と高反発の二層
低反発と高反発、硬さの違う二層構造。包み込むけれど、沈み込み過ぎずに支えるつくり。ソフト面とハード面を使い分けられる。
NASA開発の衝撃吸収素材を配合
宇宙飛行士の負担軽減のために開発された衝撃吸収素材を配合。枕にかかる頭の重さを受け止め、首や肩にかかる負荷を分散するとしている。
