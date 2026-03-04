今の枕にモヤッとしている人へ。沈み込みを分散するキューブ構造の「無重力枕 The Cubes」が20％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活先行セール】無重力枕「The Cubes（ザ・キューブス）」をチェック！

無重力枕「The Cubes（ザ・キューブス）」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格9,800円のところ、20％オフの7,840円で販売中。

独自のキューブ構造で頭の重みを分けて受け止める設計。ひとつの面で沈むのではなく、複数のキューブが動きながら支えることで、寝姿勢が変わっても首まわりの角度を保ちやすい。低反発と高反発を重ねた二層構造とリバーシブル仕様により、柔らかさと支え方のバランスも選べる。

特許取得のキューブ構造

中材は特許取得デザインのキューブ構造。ひとつのかたまりではなく、小さなキューブが並ぶ形になっている。キューブひとつひとつが体にそって動き、頭から肩までのラインを支える。寝姿勢をサポートする設計。

低反発と高反発の二層

低反発と高反発、硬さの違う二層構造。包み込むけれど、沈み込み過ぎずに支えるつくり。ソフト面とハード面を使い分けられる。

NASA開発の衝撃吸収素材を配合

宇宙飛行士の負担軽減のために開発された衝撃吸収素材を配合。枕にかかる頭の重さを受け止め、首や肩にかかる負荷を分散するとしている。