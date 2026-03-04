“ちょうどいい”スペックのノートPCが、10万円切り。メモリ16GB × SSD512GBで15.6型

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活先行セール】ASUS 15.6型ノートPC「ASUS Vivobook Go 15 E1504FA（E1504FA-R5165BLWS5）」をチェック！

ASUSの15.6型ノートPC「ASUS Vivobook Go 15 E1504FA（E1504FA-R5165BLWS5）」がAmazon新生活先行セール対象。過去価格109,800円のところ、10％オフの98,800円で販売中。

ノートPCでブラウザを開きっぱなしのまま資料を作り、動画も流す。そんな使い方が当たり前なら、最初から16GBと512GBがあれば、普段使いで動作が遅くなる場面はぐっと減る。10万円前後で長く使うなら、このモデルは見ておきたい。

8GBでは不安。やっぱり16GBメモリ

安価なノートPCでは8GBのモデルもある。ブラウザをいくつも開き、資料を作りながら動画を流すと、動きが重くなることがある。このモデルは最初から16GBだ。

512GB SSD

写真や動画、仕事のデータは少しずつ増えていく。256GBだと空きを気にする場面が出てくるが、512GBあれば、すぐにいっぱいにはならない。保存先を気にしながら使う必要は少ない。

Office付き、15.6型フルHD

Microsoft 365 Personal（24か月版）が付くモデルなので、WordやExcelを別に用意する必要はない。買ってすぐに使い始められる。画面は15.6型フルHD。資料とブラウザを横に並べても窮屈になりづらく、ノングレアなので照明が映り込みにくい。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7520U

【メモリ】16GB（オンボード）

【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 3.0 x2接続 NVMe/M.2）

【ディスプレイ】15.6型ワイドTFTカラー液晶、1,920×1,080ドット、ノングレア、60Hz

【無線】IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）