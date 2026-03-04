Amazonセール情報大紹介！ 第1382回
【30％オフ】サクサク動いて、Alexaの音声操作にも対応。HDMI入力＋有線LAN内蔵の最上位「Fire TV Cube」が13,980円
2026年03月04日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon新生活先行セール】Fire TV Cube（第3世代）をチェック！
「Fire TV Cube（第3世代）」がAmazon新生活先行セール対象。過去価格19,980円のところ、30％オフの13,980円で販売中。
Fire TV Stickを使っていて、ちょっと動きが遅いと感じていたり、テレビのHDMI端子が足りなくなっていたりするなら、Cubeがある。HDMI入力を備え、レコーダーやゲーム機をそのままつなげる。
Wi-Fi 6と有線LANの両方に対応し、声でも操作できる最上位モデルが、いまは30％オフの13,980円。この価格なら、Stickからの乗り換えも考えやすい。
Stickからの乗り換え先になる理由
Fire TV Cubeは、オクタコア2.0GHzプロセッサを搭載。アプリの起動や画面の切り替えを速くしたい場合に、同じFire TVシリーズの中で一段上の選択肢になる。ストレージは16GB、Wi-Fi 6に対応する。
HDMI入力を本体に備える
本体にHDMI入力ポートを搭載する。テレビのHDMI端子が足りない場合でも、レコーダーやゲーム機をCube側に接続できる。Fire TVとして使いながら、接続した機器を切り替えて表示できる点がStickとの違いだ。
有線LAN内蔵、声で操作できる
Wi-Fi 6に加え、イーサネットポートを本体に備える。有線で接続したい環境でもそのままつなげる。本体にマイクとスピーカーを内蔵し、リモコンを持たずに声で操作できる。テレビやサウンドバーの電源や音量も音声で扱える。
