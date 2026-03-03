Amazonセール情報大紹介！ 第1373回
25,980円→7,980円。Alexa対応「Echo Hub」が怒涛の69％オフ
2026年03月03日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon新生活先行セール】Echo Hub (エコーハブ) 8インチスマートホームコントロールパネル with Alexaをチェック！
Amazonの8インチスマートホームコントロールパネル「Echo Hub」が新生活先行セール対象。過去価格25,980円のところ、69％オフの7,980円で販売中。
照明やスマートプラグ、カメラなどをAlexaで使っていると、操作はできても触る場所が分散しがちになる。声で指示するか、スマホを開くか、その都度選ぶことになる。Echo Hubは、その操作画面を壁に固定するための8インチパネルだ。対応機器を画面にまとめ、音声またはタップで操作する。なお、機器の追加や定型アクションの設定はAlexaアプリから行う仕様で、本体にカメラは内蔵しない。
壁に取り付けて使う本体サイズ
本体は幅202mm、高さ137mm、奥行15mm。重さは約365g。壁掛け用のマウントやネジが付属する。設置には電源が必要で、近くにコンセントがある場所に取り付ける形になる。別売のUSB-Cコンバーターを使えば、LANケーブル経由で電源を取ることもできる。
対応する接続方式
Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、Matter、Threadに対応。Alexa対応の照明やスマートプラグ、カメラなどを接続して操作できる。カメラのライブ映像表示にも対応する。機器の追加や定型アクションの設定はAlexaアプリから行う。本体にカメラは付いていない。
8インチの画面で操作
画面は8インチ、解像度は1280×800。タッチ操作に対応する。時計やウィジェットを表示できる。音声操作にも対応する。プロセッサはMediaTek MT8169A。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1454回
トピックス14型2-in-1が19%オフ、144,800円でOffice 2024も込み「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255」
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1379回
トピックス折りたたみ6.9型スマホ「razr 60」が9万円台、参考価格から22%オフ
-
第1372回
トピックス【39％オフ】Fire TV Stick最上位「4K Max」7,980円で買いでしょ
-
第1371回
トピックス【11％オフ】Core i7＋RTX 2050搭載の高性能ノートPC「mouse K5」が124,800円
-
第1366回
トピックス8コア16スレッドで性能アップ。Ryzen 7 9700Xがセール価格で登場
-
第1365回
トピックス【35％オフ】“やっぱりソニー”の映像と音声、55型4Kブラビアが10万円切り
-
第1364回
トピックス折りたたみスマホの完成形。8.0型×215gのGalaxy Z Fold7が値下げ
- この連載の一覧へ