25,980円→7,980円。Alexa対応「Echo Hub」が怒涛の69％オフ

【Amazon新生活先行セール】Echo Hub (エコーハブ) 8インチスマートホームコントロールパネル with Alexaをチェック！

Amazonの8インチスマートホームコントロールパネル「Echo Hub」が新生活先行セール対象。過去価格25,980円のところ、69％オフの7,980円で販売中。

照明やスマートプラグ、カメラなどをAlexaで使っていると、操作はできても触る場所が分散しがちになる。声で指示するか、スマホを開くか、その都度選ぶことになる。Echo Hubは、その操作画面を壁に固定するための8インチパネルだ。対応機器を画面にまとめ、音声またはタップで操作する。なお、機器の追加や定型アクションの設定はAlexaアプリから行う仕様で、本体にカメラは内蔵しない。

壁に取り付けて使う本体サイズ

本体は幅202mm、高さ137mm、奥行15mm。重さは約365g。壁掛け用のマウントやネジが付属する。設置には電源が必要で、近くにコンセントがある場所に取り付ける形になる。別売のUSB-Cコンバーターを使えば、LANケーブル経由で電源を取ることもできる。

対応する接続方式

Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、Matter、Threadに対応。Alexa対応の照明やスマートプラグ、カメラなどを接続して操作できる。カメラのライブ映像表示にも対応する。機器の追加や定型アクションの設定はAlexaアプリから行う。本体にカメラは付いていない。

8インチの画面で操作

画面は8インチ、解像度は1280×800。タッチ操作に対応する。時計やウィジェットを表示できる。音声操作にも対応する。プロセッサはMediaTek MT8169A。