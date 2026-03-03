Amazonセール情報大紹介！ 第1371回
【11％オフ】Core i7＋RTX 2050搭載の高性能ノートPC「mouse K5」が124,800円
2026年03月03日 12時00分更新
【Amazon新生活先行セール】mouse 15.6型ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」をチェック！
mouseの15.6型ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格139,800円のところ、11％オフの124,800円で販売中。
ブラウザを開きっぱなしにして会議をつなぎ、画像や動画まで触り始めると、メモリが16GBでも動作が鈍くなることがある。レビューには、そうした使い方をきっかけにこのmouse K5へ買い替えたという声もある。IllustratorやPhotoshopを閉じずに使うなら、最初から32GB積んだモデルを選ぶほうが話は早い。
「mouse K5」は、Core i7-12700HとGeForce RTX 2050に、メモリ32GBと1TB SSD。余裕を優先した構成になる。この中身でこの価格というバランスで選ばれている1台だ。
32GBメモリ＋1TB SSD
メモリは32GB（16GB×2）、ストレージは1TB NVMe SSD。最初から容量が大きい。ブラウザを開きっぱなしにしても、アプリをいくつも立ち上げても余裕がある。データもため込める。あとから増設を考えなくていい。
Core i7-12700H＋GeForce RTX 2050
Core i7-12700Hを搭載し、GeForce RTX 2050 Laptop GPUも入っている。CPUだけのノートとは違い、GPUを使う処理もこなせる。画像編集や動画の書き出しなど、少し重い作業にも向く組み合わせだ。
15.6型フルHD（144Hz）と3年保証
画面は15.6型フルHD（1920×1080）のノングレア。144Hz表示に対応する。映り込みを抑えたパネルだ。さらに3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが付く。長く使うときの支えになる。
製品スペック
【CPU】Core i7-12700H
【GPU】GeForce RTX 2050 Laptop GPU
【メモリ】32GB（16GB×2）
【ストレージ】1TB NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）ノングレア／144Hz
【保証】3年間センドバック修理保証
【サポート】24時間365日電話サポート
