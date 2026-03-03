【新生活先行セール】サブスク回避の正解、Office永続版が11%オフ／Amazon

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活先行セール】Microsoft Office Home＆Business 2024（最新 永続版）オンラインコード版をチェック！

Microsoftのオフィスソフト「Microsoft Office Home & Business 2024（永続版／オンラインコード版）」が、3月３日開始のAmazon新生活先行セールの対象になっています。参考価格39,982円のところ、11％オフの35,623円で販売されています。

１月末実施の「スマイルSALE」では6％オフの37,602円のため、今回の新生活先行セールのほうがお得な価格設定になっています！

今回セール対象となっているのはオンラインコード版で、サブスクリプションではなく、一度購入すれば更新不要で使える永続版のOfficeです（マイクロサイトによる2029年10月9日まで）。構成は、Word、Excel、PowerPointに加えて、OutlookとOneNoteを含むHome & Business版。

対応OSはWindows 10／11とmacOS。利用は1ユーザーで、PCまたはMac合計2台までインストールできます。

永続版のため、Microsoft 365のような自動更新は含まれません。また、Office 2024はOffice 2021やOffice 2019、Microsoft 365との併用はできないとされています。初期設定にはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要で、デジタルコード製品のため返品不可と案内されています。

買い切りOfficeという選択肢

Officeの利用がサブスクリプション前提になりつつある中でも、買い切り版（永続版）という選択肢は残っています。永続版は「更新しない安心感」が魅力ですが、Microsoft 365のような自動アップデートやクラウド容量が付くタイプとは性格が違います。自分の使い方が“買い切り向き”かどうか、購入前にポイントだけ押さえておくと失敗しにくいです。