【新生活先行セール】サブスク回避の正解、Office永続版が11%オフ／Amazon
2026年03月03日 07時00分更新
【Amazon新生活先行セール】Microsoft Office Home＆Business 2024（最新 永続版）オンラインコード版をチェック！
Microsoftのオフィスソフト「Microsoft Office Home & Business 2024（永続版／オンラインコード版）」が、3月３日開始のAmazon新生活先行セールの対象になっています。参考価格39,982円のところ、11％オフの35,623円で販売されています。
１月末実施の「スマイルSALE」では6％オフの37,602円のため、今回の新生活先行セールのほうがお得な価格設定になっています！
今回セール対象となっているのはオンラインコード版で、サブスクリプションではなく、一度購入すれば更新不要で使える永続版のOfficeです（マイクロサイトによる2029年10月9日まで）。構成は、Word、Excel、PowerPointに加えて、OutlookとOneNoteを含むHome & Business版。
対応OSはWindows 10／11とmacOS。利用は1ユーザーで、PCまたはMac合計2台までインストールできます。
永続版のため、Microsoft 365のような自動更新は含まれません。また、Office 2024はOffice 2021やOffice 2019、Microsoft 365との併用はできないとされています。初期設定にはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要で、デジタルコード製品のため返品不可と案内されています。
買い切りOfficeという選択肢
Officeの利用がサブスクリプション前提になりつつある中でも、買い切り版（永続版）という選択肢は残っています。永続版は「更新しない安心感」が魅力ですが、Microsoft 365のような自動アップデートやクラウド容量が付くタイプとは性格が違います。自分の使い方が“買い切り向き”かどうか、購入前にポイントだけ押さえておくと失敗しにくいです。
