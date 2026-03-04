Kindle漫画セール情報「推し漫」 第61回
「理想のヌードを描きたい！」を追い求める青春『空をまとって』が1、2巻33円、３〜5巻は330円！【Kindle漫画セール情報】
2026年03月04日 17時00分更新
理想のヌードを描くために藝大を目指す絵描き青年の成長を描く『空をまとって』がセール中です。
現在全８巻刊行で、第１巻、第2巻が33円。第3巻から第5巻までが330円で販売中。６〜8巻は定価での販売ですが、第5巻まででもぜひ読んでみて。
「ヌードがテーマって、どう考えても読者を引っ掛けるためのフックでしょ？」って穿った見方をしてしまいますが（実際そういう側面もあるのでしょうけど）、中身は割と本気の美大話。やはり美大を目指す青春漫画『ブルーピリオド』とはまた違った視点で、絵を描くことに情熱を燃やす青春を味わえますよ。ブルピはすでに18巻、こちらはまだ8巻までですので、今からでも十分追いつけます！
カバーイラストからもタイトルからもまったくヌードの話だと分からないのは潔いやらもったいないやら
|空をまとって 1 (ヤングジャンプコミックスDIGITAL)
空をまとって
古味慎也 (著)
全8巻（続巻）
3312円
第1巻・第2巻
33円
第3巻〜第5巻
330円
第6巻〜第8巻
752円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
主人公・小川波路は、幼少時に見た絵画「魔女のヌード」に衝撃を受け、自分もいつかこんな美しいヌードを描きたいという欲求に取り憑かれるようになる。独学で油絵の技術を磨く高校生が、ヌードモデルに瓜二つの「魔女」・神生伶と出会い、東京藝術大学受験を目指す！ 美術予備校「いけのはた」での猛特訓、師弟関係、仲間との切磋琢磨、ヌードの美しさを追求する過程が描かれる。
桂正和センセイ譲りの説得力ある女体描写が素晴らしく、ヌードの神秘性・人体の美を真剣に追い求める姿が、裸体を描く話なのにエロくなく純粋に映ります。同じく美大生を扱った『ブルーピリオド』とは違い、主人公の主軸があくまでもヌード一本に絞られているブレない情熱と、地方出身者が美大を目指すリアルな現実の描き方。また、同じく地方出身で美大に入ったのち漫画家になった東村アキコセンセイの作品『かくかくしかじか』よりも、よりテクニカルな描写が多く、美術予備校のリアルな描写など、実際の藝大志望者にも好評らしいです（周りに藝大志望者がいないのでネットの評判だけですが）。
『ブルピ』好きな人ならこちらも間違いなくハマれるはず。究極のヌードを目指して、一緒に空をまとおう！（裸族へのお誘いではありません）
