Amazonセール情報大紹介！ 第1365回
【35％オフ】“やっぱりソニー”の映像と音声、55型4Kブラビアが10万円切り
2026年03月02日 18時00分更新
【Amazonタイムセール】ソニー 55型4K液晶テレビ「ブラビア KJ-55X75WL」をチェック！
ソニーの55型4K液晶テレビ「ブラビア KJ-55X75WL」がAmazonでタイムセール対象。参考価格148,500円のところ、35％オフの97,000円で販売中。
テレビを買い替えるならソニーを選びたい。ただ、55型の4Kでソニーを選ぶと、価格は少し高めになることも。KJ-55X75WLは、その中で10万円を切る価格になっている1台だ。
55型4Kのスタンダード
55型の4K液晶パネルを搭載。リビング向けとして選ばれることが多いサイズで、地上波放送もネット動画も大画面で視聴できる。買い替え先として検討しやすいゾーンだ。
Google TVで放送もネットも一つの画面に
Google TVを搭載し、地上波とネット動画アプリを同じホーム画面から操作できる。リモコンのGoogle アシスタントボタンによる音声検索に対応。スマートフォンの写真や動画をテレビに映す機能も備える。
ソニーの映像処理と音
映像処理エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載。地上波やHD映像も高精細に処理する。音声は「X-Balanced Speaker」を採用。HDMI入力は4系統を備える。
