【35％オフ】“やっぱりソニー”の映像と音声、55型4Kブラビアが10万円切り

【Amazonタイムセール】ソニー 55型4K液晶テレビ「ブラビア KJ-55X75WL」をチェック！

ソニーの55型4K液晶テレビ「ブラビア KJ-55X75WL」がAmazonでタイムセール対象。参考価格148,500円のところ、35％オフの97,000円で販売中。

テレビを買い替えるならソニーを選びたい。ただ、55型の4Kでソニーを選ぶと、価格は少し高めになることも。KJ-55X75WLは、その中で10万円を切る価格になっている1台だ。

55型4Kのスタンダード

55型の4K液晶パネルを搭載。リビング向けとして選ばれることが多いサイズで、地上波放送もネット動画も大画面で視聴できる。買い替え先として検討しやすいゾーンだ。

Google TVで放送もネットも一つの画面に

Google TVを搭載し、地上波とネット動画アプリを同じホーム画面から操作できる。リモコンのGoogle アシスタントボタンによる音声検索に対応。スマートフォンの写真や動画をテレビに映す機能も備える。

ソニーの映像処理と音

映像処理エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載。地上波やHD映像も高精細に処理する。音声は「X-Balanced Speaker」を採用。HDMI入力は4系統を備える。