16型ノートが84,800円。Core i5と16GBメモリのASUS「Vivobook 16 X1605VA」15％オフ

【Amazonタイムセール】ASUS 16型ノートPC「Vivobook 16 X1605VA」をチェック！

ASUSの16型ノートPC「Vivobook 16 X1605VA」がAmazonでタイムセール対象。参考価格99,818円のところ、15％オフの84,800円で販売中。

メモリは16GBほしい。画面もできれば広いほうがいい。それでも、予算は10万円以内に収めたい。

Vivobook 16 X1605VAは、16型（1920×1200）の画面にCore i5-13420Hとメモリ16GBを組み合わせた仕様で、いま15％オフの84,800円。作業の余裕と画面の広さを押さえたまま、この価格に収まっている点がポイントだ。

16GB標準

メモリは16GBを標準で搭載。オンボード8GBに加え、SODIMMスロットを含めた合計16GB構成となる。ブラウザを複数開き、資料を並べながら作業するような使い方でも余裕を持ちやすい容量だ。

16型（1920×1200）の広さ

ディスプレイは16.0型で、解像度は1,920×1,200ドットの16:10比率。一般的なフルHD（1,920×1,080）より縦方向の表示領域が広く、上下の情報量に差が出る。ノングレア仕様のため映り込みも抑えられている。

Core i5-13420H搭載

CPUはインテル Core i5-13420Hを採用。UシリーズではなくHシリーズにあたるモデルで、日常用途に加え、やや負荷のかかる処理まで視野に入る。16GBメモリとの組み合わせで、バランスの取れた動作環境を整えている。

製品スペック

【ディスプレイ】16.0型（1,920×1,200ドット）ノングレア

【CPU】インテル Core i5-13420H

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0 NVMe）

【OS】Windows 11 Home

【重量】約1.88kg