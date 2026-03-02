Amazonセール情報大紹介！ 第1362回
充電を気にしない、最大42時間駆動。最上位モデルApple Watch Ultra 3がセール中
2026年03月02日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple Watch Ultra 3（GPS＋Cellular／49mm）をチェック！
Apple Watch Ultra 3（GPS + Cellular／49mm）がAmazonでタイムセール対象。過去価格127,178円のところ、8％オフの117,004円で販売中。
Apple Watch Ultra 3は、「バッテリー容量がもう少しあれば」という人も納得の最上位モデル。最大42時間駆動、49mmの表示領域、チタニウムの質感。Amazonでタイムセール対象になっている。
最大42時間駆動
通常使用で最大42時間、低電力モードでは最大72時間。毎日充電する前提から外れる駆動時間で、ワークアウトや通知を受けながらでもバッテリーが持つ。
チタニウム×100m耐水
ブラックチタニウムケースとサファイアクリスタルディスプレイを採用し、100メートルの耐水性能を備える。水深計やL1／L5の2周波GPSも搭載。日常利用にとどまらない仕様だ。
GPS + Cellular対応
GPS + Cellularモデルで、iPhoneが近くになくても単体で通話、メッセージ送受信、音楽ストリーミング、通知確認が可能だ。
