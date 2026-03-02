読めばバーに行きたくなる、こんな漫画があったとは『バーテンダー』が続編・スピンオフまで全巻77円！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

私は下戸なので普段はお酒をテーマにした漫画や映像作品にはあまり食指が動かないのですが、「バー」にだけは憧れがあります。スナックやキャバレーではなくバー。もちろん行ったことはないのですけど、なんとなくハードボイルでかっこいい大人が行く場所、というイメージがあるんです。

今回この『バーテンダー』を取り上げたのはもちろん、全21巻が、１巻77円という激安セールで販売されているからなのですけど、おすすめするからには読んでみないことにはと読んでみてびっくり。そこには私がイメージするようなハードボイルドさはまったくなかったのですが、余計にバーに行ってみたい欲が強まりました。下戸だけど。

まだ未読の方は、とりあえず、77円で第１巻だけでもポチって読んでみてください。読了後、おそらく残り20巻まとめ買いです。

バーテンダーはセラピストでありカウンセラーでありエンターテナーだ

（バーに行ったことはないが私には分かる）

バーテンダー

城アラキ (著), 長友健篩 (著)

全21巻（完結）

1,617円 (85%オフ)

第1巻

77円 (85%オフ)

作品紹介

天才バーテンダー・佐々倉溜が、フランス帰りの腕を活かして銀座のホテルバー「イーデンホール」で働くなかで、カクテルを通してさまざまな人生に向き合う物語。新人バーテンダー・白石やホテル社員・美和らとの日常を描きつつ、訪れる客の悩み・人生に寄り添う一杯のカクテルで心を癒していく。各話で登場するカクテルの由来や作り方、その意味が丁寧に解説され、お酒の知識が自然に身につくのもうれしい。



「一杯のカクテルが人生を変える」というテーマ、バーテンダーという職業のプロフェッショナリズム、客の心理描写、静かな感動が染みる大人の癒し系漫画です。毎回胸に残る名言満載で「バーに行きたくなる」「お酒の奥深さがわかる」こと請け合いです。「お酒の漫画で一番好き」との声も多い本作、下戸の私も納得です。



溜の「その後」が描いたスピンオフ・続編である『バーテンダー à Paris』、『à Tokyo』、『6stp』もセール対象です。気になる方はこちらもぜひ。

バーテンダー a Paris

城アラキ (著), 長友健篩 (著)

全6巻（完結）

462円 (85%オフ)

バーテンダー 6stp

城アラキ (著), 長友健篩 (著)

全4巻（完結）

308円 (85%オフ)

バーテンダー a Tokyo

城アラキ (著), 長友健篩 (著)

全8巻（完結）

616円 (85%オフ)

