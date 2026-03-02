Kindle漫画セール情報「推し漫」 第59回
読めばバーに行きたくなる、こんな漫画があったとは『バーテンダー』が続編・スピンオフまで全巻77円！【Kindle漫画セール情報】
2026年03月02日 17時00分更新
私は下戸なので普段はお酒をテーマにした漫画や映像作品にはあまり食指が動かないのですが、「バー」にだけは憧れがあります。スナックやキャバレーではなくバー。もちろん行ったことはないのですけど、なんとなくハードボイルでかっこいい大人が行く場所、というイメージがあるんです。
今回この『バーテンダー』を取り上げたのはもちろん、全21巻が、１巻77円という激安セールで販売されているからなのですけど、おすすめするからには読んでみないことにはと読んでみてびっくり。そこには私がイメージするようなハードボイルドさはまったくなかったのですが、余計にバーに行ってみたい欲が強まりました。下戸だけど。
まだ未読の方は、とりあえず、77円で第１巻だけでもポチって読んでみてください。読了後、おそらく残り20巻まとめ買いです。
バーテンダーはセラピストでありカウンセラーでありエンターテナーだ
（バーに行ったことはないが私には分かる）
|Image from Amazon.co.jp
|バーテンダー 1 (ヤングジャンプコミックスDIGITAL)
バーテンダー
城アラキ (著), 長友健篩 (著)
全21巻（完結）
1,617円 (85%オフ)
第1巻
77円 (85%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
「一杯のカクテルが人生を変える」というテーマ、バーテンダーという職業のプロフェッショナリズム、客の心理描写、静かな感動が染みる大人の癒し系漫画です。毎回胸に残る名言満載で「バーに行きたくなる」「お酒の奥深さがわかる」こと請け合いです。「お酒の漫画で一番好き」との声も多い本作、下戸の私も納得です。
溜の「その後」が描いたスピンオフ・続編である『バーテンダー à Paris』、『à Tokyo』、『6stp』もセール対象です。気になる方はこちらもぜひ。
バーテンダー a Paris
城アラキ (著), 長友健篩 (著)
全6巻（完結）
462円 (85%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
バーテンダー 6stp
城アラキ (著), 長友健篩 (著)
全4巻（完結）
308円 (85%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
バーテンダー a Tokyo
城アラキ (著), 長友健篩 (著)
全8巻（完結）
616円 (85%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
|Image from Amazon.co.jp
|バーテンダー～イーデンホール～ (ヤングジャンプコミックスDIGITAL)
バーテンダー ～イーデンホール～
城アラキ (著), 長友健篩 (著)
全1巻（完結）
77円 (89%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
