WindowsにおけるUAC（ユーザーアカウント制御）とは何？ 設定は変えない方がいい？

Windowsには、UAC（User Account Control、ユーザーアカウント制御）と呼ばれる機能がある。Windowsでは外部のスクリプトでキーストロークを送るなどの方法で、「悪意のあるプログラム」からGUI操作される可能性があった。

このとき、Windowsに変更が加わる動作に関しては、対面しているユーザーに最終判断を委ね、ユーザーが許可した場合のみ実行を許すのがUACだ。今回はこのUACについて解説する。なお、UACは現在のWindows 11に含まれている「sudo」コマンドと関係がある。このことについては過去記事「Windowsプレビュー版に搭載されたsudoを試す」（https://ascii.jp/elem/000/004/185/4185975/）も参照してほしい。

そもそもUACとは？

UACは2006年のWindows Vistaで導入された。これにより、危険な動作は、ユーザーがその場で許可しないかぎり、プログラムやスクリプトから設定変更ができなくなった。仕組みとしては、どのユーザーも普段は一般ユーザーとして操作する。これは管理者になったユーザーであっても同じだ。そしてWindowsは管理者権限が必要な操作の場合には、UACダイアログボックスを使ってユーザーに最終確認をさせる。

このUACダイアログが表示されるとき、デスクトップは暗転し、UAC以外のGUIは操作ができなくなるのが標準設定になっているわけだ。

ユーザーがUACダイアログで許可すると、該当処理に対して、ユーザーを管理者権限を持つように「昇格」させる。このときユーザーアカウント自体は変わらず、実行権限を持つユーザーとして実行するのではないことに注意してほしい。

UACダイアログに関する設定は、コントロールパネルの「ユーザーアカウントアイコン」→「ユーザーアカウント制御設定の変更」にある。

ここでUACダイアログの表示方法を選択できる。標準ではスライダーの上から2番目「アプリがコンピュータに変更を加えようとする場合のみ通知する（規定）」である。これを1つ下にすると、UACダイアログが表示される条件は同じだが、デスクトップが暗転しない分、ダイアログの表示が速くなる。ただし、セキュリティ的には弱くなるため推奨はされていない。

とはいえ、Windows 11ではダイアログ自体が他のウィンドウの下に入ってしまって、タスクバーにUACアイコンが表示されているのを見落とすと、処理が中断したままになってしまうことがある。そういうとき、暗転しない設定（上から3つ目）を選択しておくと、ダイアログが操作を受け付けるのが若干早くなる。

モバイルPCにおけるUAC

モバイルPCでは、同世代のCPUを採用するデスクトップと比較した場合には一般に性能が劣る。しかしながら、モバイルPCではUACダイアログの設定を変更しない方がよい。そもそも、外出先でアプリをインストール、システムを変更するのは、できれば避けたいシナリオではある。セキュリティの問題だけでなく、バッテリ消費や、インストールやシステム変更に原因を持つトラブルの発生など、メリットが何もないからだ。

出張のように数日間外出するのであれば、Windows Updateも止めておきたいぐらいだ。昨今のWindowsのアップデートでは、トラブルの発生もあると聞く。トラブル対策のための「ツール」（たとえば、バックアップ用の外部ドライブなど）なしのトラブル対策は辛いものがある。このため、外出中はなるべくトラブルの原因になる作業は避けて、文書作成など、本来の仕事でのみマシンを使うようにしたほうがよい。

UACとsudo.exe

Windows 11 Ver.24H2から、コンソールでsudo.exeが利用できるようになった。sudo.exe自体に関しては、上で紹介した「過去記事」を参照してほしい。

Vistaからは、ACL（Access Control List）で、ユーザーに権限を与えても、システムの変更などの操作に管理者権限とユーザーの確認が必要な場合にはUACが動作する。Vista以前では、UACがなく、事前にユーザーに権限を与えておくだけで、管理者権限が必要な操作ができた。また、runas.exeコマンドを使って、一時的に他のユーザー（管理者）としてプログラムを起動することもできた。

スタートメニューに表示されるショートカットの右クリックメニューにある「管理者として実行」は、該当のプログラムを管理者権限で起動する。管理者権限で起動されたコンソールなどからプログラムを実行させると、やはり管理者権限で実行される。ただし、このときにもシステムを変更するようなコマンドではUACが働く。しかし、管理者権限が必要でも表示のみなどの場合（たとえばnetstat.exeの-bオプションなど）は、管理者権限の有無のみでUACを動かさずに動作が可能だ。

しかし、管理者権限でコンソール（Windowsターミナルなど）などを立ち上げると、そこから実行されるアプリは、すべて管理者権限で動作してしまう。

そこでコンソールは通常起動させ、管理者権限が必要なコマンドを実行するときのみ、権限を与えるコマンドとしてsudo.exeが作られた。このようにすることで、コンソール自体は一般ユーザーで昇格なしに動作し、ここからsudo.exeを使って起動されたプログラムのみが管理者権限で動作する。これにより、通常のコマンドまで管理者権限で動作しなくなり、安全性が高まる。

UACを邪魔に感じることも少なくないが、悪意のあるプログラムを仕込んである、あるいは偽サイトに誘導するようなメールといったものも増えていて、年々その偽装技術は向上している。そう考えるとマシンの乗っ取りなどを防ぐにはUACが最後の砦となる。ほかにも防御方法はあるが、UACの場合、Windowsに対する変更設定を直接検出しており、想定内の攻撃であれば十分な効果がある。