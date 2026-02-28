1980年代のオタク文化と熱気を帯びた漫画業界のサクセスルート『アオイホノオ』を全巻50%還元で追体験するのだっ!!!【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

最近ではXの上で繰り広げられる藤田和日郎センセイとの駆け引きで大いに楽しませてくれている島本和彦センセイですが、その自伝的漫画家漫画『アオイホノオ』が全巻50%ポイント還元でセール中です。

主人公・焔燃の学生時代編は現在のアニメ業界などの第一線で活躍するクリエイターたちとの交流と嫉妬心が話の中心でしたが、そんな焔も最新刊32巻ではすでにプロデビューを果たしており、マウント武士ちゃんというオタクにとっての理想的後輩系アシスタントと共に漫画家家業に勤しみ、あこがれのアイドル松本伊代とラジオ出演したり、少年サンデーでは神とあがめられる高橋留美子センセイ宅にお呼ばれするなど、「漫画家になって良かったー」というような時代を迎えています。学生時代編に「あの頃の俺」を見出したそこのあなた、今こそあの夢の続きを、サクセスルートで追体験できるときがきたました！ 焔と共に人生の絶頂期を迎えよう！



2月27日（金）～3月1日（日）にかけて、「Amazonマンガ週末祭第2弾」が開催中です。この3日間の期間中は対象作品がすべて50%のポイント還元付き！ 作品数が多過ぎてすべては紹介しきれないので、そのほかの気になる対象作品は以下のバナーからチェック！

トンコさんも良かったがマウント武士もいい！

アオイホノオ

島本和彦 (著)

全32巻（続巻）

22,968円 ＋ポイント還元 11,500 pt (50%)

最新刊 第32巻

781円 ＋ポイント還元 391ポイント (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

ココがおすすめ！

『アオイホノオ』は、作者の島本和彦センセイの自伝的漫画。先生がクリエイターを志し、漫画家として活躍するに至るまでの苦悩や葛藤や交遊録を面白おかしく綴ったマンガなのですが、先生が実際に出会った漫画家やアニメーターといったクリエイターが実名で登場するエピソードがめちゃくちゃ面白いです。妄想系漫画家漫画、現代版『まんが道』、80年代サブカルを通過した人は全員必修な作品です！