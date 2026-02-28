このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第56回

1980年代のオタク文化と熱気を帯びた漫画業界のサクセスルート『アオイホノオ』を全巻50%還元で追体験するのだっ!!!【Kindle漫画セール情報】

2026年02月28日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

　最近ではXの上で繰り広げられる藤田和日郎センセイとの駆け引きで大いに楽しませてくれている島本和彦センセイですが、その自伝的漫画家漫画『アオイホノオ』が全巻50%ポイント還元でセール中です。

　主人公・焔燃の学生時代編は現在のアニメ業界などの第一線で活躍するクリエイターたちとの交流と嫉妬心が話の中心でしたが、そんな焔も最新刊32巻ではすでにプロデビューを果たしており、マウント武士ちゃんというオタクにとっての理想的後輩系アシスタントと共に漫画家家業に勤しみ、あこがれのアイドル松本伊代とラジオ出演したり、少年サンデーでは神とあがめられる高橋留美子センセイ宅にお呼ばれするなど、「漫画家になって良かったー」というような時代を迎えています。学生時代編に「あの頃の俺」を見出したそこのあなた、今こそあの夢の続きを、サクセスルートで追体験できるときがきたました！　焔と共に人生の絶頂期を迎えよう！

全巻の購入はこちら(Amazon)


　2月27日（金）～3月1日（日）にかけて、「Amazonマンガ週末祭第2弾」が開催中です。この3日間の期間中は対象作品がすべて50%のポイント還元付き！ 作品数が多過ぎてすべては紹介しきれないので、そのほかの気になる対象作品は以下のバナーからチェック！

トンコさんも良かったがマウント武士もいい！

Image from Amazon.co.jp
アオイホノオ（３２） (ゲッサン少年サンデーコミックス)
最新刊 第32巻の購入はこちら(Amazon)

アオイホノオ
島本和彦 (著) 
全32巻（続巻）
22,968円　＋ポイント還元 11,500 pt (50%)
最新刊 第32巻
781円　＋ポイント還元 391ポイント (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

ココがおすすめ！　
　『アオイホノオ』は、作者の島本和彦センセイの自伝的漫画。先生がクリエイターを志し、漫画家として活躍するに至るまでの苦悩や葛藤や交遊録を面白おかしく綴ったマンガなのですが、先生が実際に出会った漫画家やアニメーターといったクリエイターが実名で登場するエピソードがめちゃくちゃ面白いです。妄想系漫画家漫画、現代版『まんが道』、80年代サブカルを通過した人は全員必修な作品です！

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中