Amazonセール情報大紹介！ 第1350回
“これ、自分の家？”ってなる。コンロ横の出しっぱなしを隠す調味料ラック
2026年03月01日 22時30分更新
【Amazonで割引中】山崎実業「隠せる調味料ラック 2段」と「マグネット キッチンツールフック」セットをチェック！
山崎実業の「隠せる 調味料ラック 2段」と「マグネット キッチンツールフック」のセットがAmazonで割引対象。セット参考価格17,435円のところ、3％オフの16,956円で販売中。
調味料って、気づくとコンロ横に並びっぱなしにならないだろうか。塩やしょうゆ、油のボトルがずらっと一列。使うたびに手に取れるから、そのままがいちばんラク。でも、なんとなくごちゃっとして見える。山崎実業の「隠せる 調味料ラック 2段」は、そのボトルを引き出しにまとめてしまえるラック。閉じればボトルは見えなくなる。開ければすぐ使える。手間は増えないのに、コンロ横がぐっと締まる一台だ。
上下で分けて収まる、2段の引き出し構造
引き出しは上下2段。上段にはスパイス類、下段には高さのある油やしょうゆのボトルを収められる。内寸は下段約W11×D47×H30.3cm、上段約W11×D47×H15cm。段ごとに分けて整理できるつくりだ。
引き出すだけ。いつもの位置で使える
引き出し式だから、料理中は手前に引き出すだけ。ボトルはそのまま並んだ状態で使え、終わったら戻せば見えなくなる。置き場所を変えたり、別の収納に取りに行ったりする必要はない。コンロ横に置いたまま、隠す収納に切り替えられる。
マグネットツールフックで、横も上も使える
セットの「マグネット キッチンツールフック」は、マグネットが付くスチール壁面に取り付けるタイプ。耐荷重は約1.5kg（フック1つあたり約250g）。鍋つかみや計量スプーンなどを掛けておける。ボトルをラックに収めながら、ツールは壁面に掛けておける組み合わせだ。
