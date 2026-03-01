“これ、自分の家？”ってなる。コンロ横の出しっぱなしを隠す調味料ラック

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】山崎実業「隠せる調味料ラック 2段」と「マグネット キッチンツールフック」セットをチェック！

山崎実業の「隠せる 調味料ラック 2段」と「マグネット キッチンツールフック」のセットがAmazonで割引対象。セット参考価格17,435円のところ、3％オフの16,956円で販売中。

調味料って、気づくとコンロ横に並びっぱなしにならないだろうか。塩やしょうゆ、油のボトルがずらっと一列。使うたびに手に取れるから、そのままがいちばんラク。でも、なんとなくごちゃっとして見える。山崎実業の「隠せる 調味料ラック 2段」は、そのボトルを引き出しにまとめてしまえるラック。閉じればボトルは見えなくなる。開ければすぐ使える。手間は増えないのに、コンロ横がぐっと締まる一台だ。

上下で分けて収まる、2段の引き出し構造

引き出しは上下2段。上段にはスパイス類、下段には高さのある油やしょうゆのボトルを収められる。内寸は下段約W11×D47×H30.3cm、上段約W11×D47×H15cm。段ごとに分けて整理できるつくりだ。

引き出すだけ。いつもの位置で使える

引き出し式だから、料理中は手前に引き出すだけ。ボトルはそのまま並んだ状態で使え、終わったら戻せば見えなくなる。置き場所を変えたり、別の収納に取りに行ったりする必要はない。コンロ横に置いたまま、隠す収納に切り替えられる。

マグネットツールフックで、横も上も使える

セットの「マグネット キッチンツールフック」は、マグネットが付くスチール壁面に取り付けるタイプ。耐荷重は約1.5kg（フック1つあたり約250g）。鍋つかみや計量スプーンなどを掛けておける。ボトルをラックに収めながら、ツールは壁面に掛けておける組み合わせだ。