半額の6,660円。風呂剃り＆丸洗い対応のフィリップス電動シェーバー

【Amazonタイムセール】フィリップス 電動シェーバー「5000シリーズ S5445/03」をチェック！

フィリップスの電動シェーバー「5000シリーズ S5445/03」がAmazonでタイムセール対象。参考価格13,200円のところ、50％オフの6,660円で販売中。

毎日使うものだから、派手さよりも扱いやすさで選びたい。フィリップスの電動シェーバー「5000シリーズ S5445/03」は、ウェット＆ドライ対応で風呂剃りができる回転式モデル。IPX7基準の防水仕様を備え、本体は丸洗いに対応する。朝の洗面所でも、シャワー中でも使える設計だ。

27枚のパワーカット刃×360-Dフレックスヘッド

27枚のパワーカット刃を搭載し、ヒゲを効率的にキャッチ＆カット。360-Dフレックスヘッドが顔の凹凸に密着し、動きに合わせて追従する設計だ。回転式ならではの構造で、剃り残しを低減する方向のつくりになっている。

風呂剃り対応＆IPX7基準の丸洗い仕様

ウェット＆ドライ設計で、ジェルやフォームを使ったシェービングやシャワー中の使用に対応。本体はIPX7基準の防水仕様で、使用後はそのまま水洗いできる。ワンタッチでヘッドが開く構造のため、ヒゲや皮脂を流しやすい。

自動研磨システム搭載、オイル差し不要

自動研磨システムを備え、刃は回転のたびに内刃と外刃が研磨される設計。定期的なオイル差しは不要だ。約1時間の充電で約40分使用でき、5分間の急速充電にも対応。日常使いを想定した仕様が揃う。