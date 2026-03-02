Amazonセール情報大紹介！ 第1351回
半額の6,660円。風呂剃り＆丸洗い対応のフィリップス電動シェーバー
2026年03月02日 08時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】フィリップス 電動シェーバー「5000シリーズ S5445/03」をチェック！
フィリップスの電動シェーバー「5000シリーズ S5445/03」がAmazonでタイムセール対象。参考価格13,200円のところ、50％オフの6,660円で販売中。
毎日使うものだから、派手さよりも扱いやすさで選びたい。フィリップスの電動シェーバー「5000シリーズ S5445/03」は、ウェット＆ドライ対応で風呂剃りができる回転式モデル。IPX7基準の防水仕様を備え、本体は丸洗いに対応する。朝の洗面所でも、シャワー中でも使える設計だ。
27枚のパワーカット刃×360-Dフレックスヘッド
27枚のパワーカット刃を搭載し、ヒゲを効率的にキャッチ＆カット。360-Dフレックスヘッドが顔の凹凸に密着し、動きに合わせて追従する設計だ。回転式ならではの構造で、剃り残しを低減する方向のつくりになっている。
風呂剃り対応＆IPX7基準の丸洗い仕様
ウェット＆ドライ設計で、ジェルやフォームを使ったシェービングやシャワー中の使用に対応。本体はIPX7基準の防水仕様で、使用後はそのまま水洗いできる。ワンタッチでヘッドが開く構造のため、ヒゲや皮脂を流しやすい。
自動研磨システム搭載、オイル差し不要
自動研磨システムを備え、刃は回転のたびに内刃と外刃が研磨される設計。定期的なオイル差しは不要だ。約1時間の充電で約40分使用でき、5分間の急速充電にも対応。日常使いを想定した仕様が揃う。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1454回
トピックス14型2-in-1が19%オフ、144,800円でOffice 2024も込み「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255」
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1379回
トピックス折りたたみ6.9型スマホ「razr 60」が9万円台、参考価格から22%オフ
-
第1363回
トピックスアップル公式より1万円安い、24インチiMac（16GBメモリ/512GB SSD）がAmazonに
-
第1363回
トピックスApple公式より安いってマジ？ M4 iMac 16GB/512GBがAmazonに
-
第1355回
トピックス12.7型でSnapdragon 8 Gen 3×16GB。Lenovo Yoga Tab Plusが84,700円
-
第1354回
トピックス捨てないふせん？ 貼って消せる「ブギーボード ペーパリー」Sサイズが34％オフ
-
第1353回
トピックス16型2,880×1,800有機ELで約1.5kg。Zenbook S 16は「画面を広く使いたい」を優先する1台
-
第1352回
トピックス17インチで1.389kgは、さすがに軽すぎる。Core Ultra 9搭載LG gram 17が21％オフ
- この連載の一覧へ