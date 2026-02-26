Amazonセール情報大紹介！ 第1334回
29,200円でLTE対応。10.95型タブレット「Lenovo Tab B11」
2026年02月26日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 10.95型タブレット「Lenovo Tab B11（ZADB0291JP）」をチェック！
Lenovoの10.95型タブレット「Lenovo Tab B11（ZADB0291JP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格32,125円のところ、9％オフの29,200円で販売中。
外でタブレットを使うたびに、スマホのテザリングをオンにする。そのひと手間をなくしたいなら、SIMを挿してそのまま通信できるモデルを選ぶ手がある。ただ、LTE対応は価格が上がりやすく、3万円前後では数が多くない。
Lenovo Tab B11は、29,200円でLTEに対応する10.95型タブレット。Wi-Fiでも使え、Nano SIMを入れれば単体でモバイル通信もできる。家でも外でも、そのまま開いて使える。
LTE対応モデル。Nano SIMで単体通信
SIMカードスロットはNano SIMカード対応。WWANありの構成で、FDD LTE Band 1/3/8/19/26/28、TDD LTE Band 40/41に対応する。Wi-Fi（802.11a/b/g/n/ac）も利用でき、環境に応じて接続方法を選べる。
10.95型（1920×1200）＋4スピーカー
ディスプレイは10.95型IPS、解像度は1920×1200。フルHDより縦方向に余裕があり、電子書籍やWeb表示で情報量を確保しやすい。スピーカーは4基搭載し、Dolby Atmosに対応。
128GB＋ペン同梱
MediaTek Helio G88にメモリ4GB、ストレージ128GBを搭載。microSDメディアカードリーダーは最大1TBまで対応する。バッテリーは7040mAhで約10時間駆動、本体重量は約465g。Lenovo Tab Penが付属し、購入後すぐに書き込み用途にも使える。
