29,200円でLTE対応。10.95型タブレット「Lenovo Tab B11」

【Amazonタイムセール】Lenovo 10.95型タブレット「Lenovo Tab B11（ZADB0291JP）」をチェック！

Lenovoの10.95型タブレット「Lenovo Tab B11（ZADB0291JP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格32,125円のところ、9％オフの29,200円で販売中。

外でタブレットを使うたびに、スマホのテザリングをオンにする。そのひと手間をなくしたいなら、SIMを挿してそのまま通信できるモデルを選ぶ手がある。ただ、LTE対応は価格が上がりやすく、3万円前後では数が多くない。

Lenovo Tab B11は、29,200円でLTEに対応する10.95型タブレット。Wi-Fiでも使え、Nano SIMを入れれば単体でモバイル通信もできる。家でも外でも、そのまま開いて使える。

LTE対応モデル。Nano SIMで単体通信

SIMカードスロットはNano SIMカード対応。WWANありの構成で、FDD LTE Band 1/3/8/19/26/28、TDD LTE Band 40/41に対応する。Wi-Fi（802.11a/b/g/n/ac）も利用でき、環境に応じて接続方法を選べる。

10.95型（1920×1200）＋4スピーカー

ディスプレイは10.95型IPS、解像度は1920×1200。フルHDより縦方向に余裕があり、電子書籍やWeb表示で情報量を確保しやすい。スピーカーは4基搭載し、Dolby Atmosに対応。

128GB＋ペン同梱

MediaTek Helio G88にメモリ4GB、ストレージ128GBを搭載。microSDメディアカードリーダーは最大1TBまで対応する。バッテリーは7040mAhで約10時間駆動、本体重量は約465g。Lenovo Tab Penが付属し、購入後すぐに書き込み用途にも使える。