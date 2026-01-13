ポケポケ新カード“極秘資料”公開 謎を解いて新カードを特定せよ！
ポケモンは1月12日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新拡張パックに含まれる新カードを告知する企画として、謎解き風の投稿を3回にわたって実施すると発表した。
1月13日に公開された謎は、上段に「ズガドーン」「ナッシー」「レントラー」、下段に「スカンプー」「ハヤシガメ」が印刷された絵だ。
ある法則に基づいて文字を拾っていくと、意味のあるワードが浮かび上がるようになっている。新カードの特徴はカタカナ5文字のアレで間違いないだろう。
また、ユーザーの中には画像の端に映った説明文とペンの位置を深読みし、「文章を斜め読みすると……」などという発見を共有する声も。た、確かに読める……！
“謎”はあと2回投稿される予定。新拡張パックのヒントをいち早く知りたい人は、謎解きに挑戦してみてはいかがだろうか。
◤ 極秘資料の謎① ◢— ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) January 13, 2026
1つ目の謎が届きました👀
解けば新カードの手がかりになるかも…⁉️
わかったらぜひコメントで教えてね💡#ポケポケ新カードを特定せよ#ポケポケpic.twitter.com/gL5fUzIlcC
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket
ジャンル：カード
配信：ポケモン
開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年10月30日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
IARC：3+（3歳以上対象）
