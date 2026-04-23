ポケモンは4月23日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について最新情報を発表する予告動画を出した。時間は今夜22時となる。

新拡張パックの予告と思われる16秒間の動画では、荒野を何者かが走り跳ぶ様子が見られる。着地したモンスターボール型の舞台には、二本足で立つポケモンの影も。

ユーザーからは「メガルカリオ来るか」「ミュウツーかと思った」「メガバンギラス来い！」「頭が見えない。メガルカリオZの可能性ある？」など、ルカリオと予想する声が多数寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

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※画面は開発中のものです。