メガルカリオか？「ポケポケ」荒れ地をダイナミックに駆けるショート映像を公開 4月23日22時より最新情報公開
ポケモンは4月23日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について最新情報を発表する予告動画を出した。時間は今夜22時となる。
◢◤◢◤ 今夜、22:00 ◢◤◢◤— ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) April 23, 2026
最新情報をお知らせします。#ポケポケpic.twitter.com/5osPqerHkO
新拡張パックの予告と思われる16秒間の動画では、荒野を何者かが走り跳ぶ様子が見られる。着地したモンスターボール型の舞台には、二本足で立つポケモンの影も。
ユーザーからは「メガルカリオ来るか」「ミュウツーかと思った」「メガバンギラス来い！」「頭が見えない。メガルカリオZの可能性ある？」など、ルカリオと予想する声が多数寄せられていた。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket
ジャンル：カード
配信：ポケモン
開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年10月30日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
IARC：3+（3歳以上対象）
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