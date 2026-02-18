セガは2月18日、Square Glade Gamesが開発するコージーサバイバルゲーム『Outbound』（アウトバウンド）について、PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch向けパッケージ版を発売すると発表。発売時期や価格は未定だ。

同社は、イギリスのパブリッシャー・Silver Lining Interactive社と共同パブリッシング契約を結び、日本国内向けパッケージタイトルの製造・販売を担当する。

『アウトバウンド』は、近未来のユートピアを舞台にしたオープンワールド探索ゲーム。自分だけのキャンピングカーで自給自足の生活をしながら、理想のマイホームを作り上げていく。

ソロプレイはもちろん、仲間と一緒にゆったり探索を楽しんだり、素材を集めてクラフトを行い、車両の内部から屋根の上まで自由にカスタマイズすることも可能。技術を進歩させながらエネルギーを効率的に活用し、新たな地形や刻々と変化する環境条件にあわせて、居心地の良いマイホームを作り上げよう。

また、本日2026年2月18日より、ウィッシュリストの登録数が100万件を突破したPC（Steam）版の体験版を配信中。ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

▼Steam体験版はこちら：

https://store.steampowered.com/app/2938240/Outbound_Demo/

■『Outbound』とは

●あなただけのキャンピングカーを

モジュール建築システムを使い、塗料や装飾、家具などで車両を自由にカスタマイズすることができる。居心地の良い理想のマイホームを作り上げ、太陽光・風力・水力といった再生可能エネルギーを活用し、EVキャンピングカーに電力を供給しながら、自由気ままな旅へ出発しよう。

●敵のいない、ゆったりとしたコージーサバイバル

自然がもたらすさまざまな資源を活用し、製作作業台やツールをクラフトできる。技術を習得し、資源を精製・組みあわせることで、未知の素材を生み出すことも可能だ。また、植物やキノコを育てる庭を作ることもでき、収穫した作物は、そのまま食べたり、料理に使ったりすることで、冒険に必要な栄養を補給できる。

●仲間と一緒にキャンピングライフ

多彩なバイオームや資源、数々の秘密が隠された色鮮やかなオープンワールドを、仲間と一緒に探索することもできる。1人でじっくり楽しむのはもちろん、最大4人のプレイヤーとドライブしながら新たなマップ開拓を目指すことも可能。ゆったりとしたサバイバル体験を楽しもう。

【ゲーム情報（パッケージ版）】

タイトル：Outbound（アウトバウンド）

ジャンル：コージーサバイバル

販売：セガ

開発：Square Glade Games

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

発売日：未定

価格：未定

プレイ人数：1人（オンライン時：1～4人）

CERO：A区分（全年齢対象）

※PC（Steam/Epic Game Store/Windows）／Xbox series X|S版はSquare Glade Gamesより販売となります。

※PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switchの各デジタル版はSilver Lining Interactiveより販売となります。

Outbound ©2026 Square Glade Games. Published by Silver Lining Interactive. Developed by Square Glade Games.

※画面は開発中のものです。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。