セガは11月21日、PlayStation 5用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）を、2025年11月20日より発売中だと発表。価格は、Standard Editionのパッケージ版／ダウンロード版が8778円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼PS5版 Launch Trailer

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、GSC Game Worldが手掛けるサバイバルホラーシューター「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズの最新作。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめる。

PS5版では、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティック（触覚）フィードバックやアダプティブトリガーに対応し、没入感がより高くなっている。また、モーションセンサーやスピーカー機能にも対応しており、DualSense ワイヤレスコントローラーの機能を使った遊びを楽しむことが可能だ。

■『S.T.A.L.K.E.R. 2』PS5版 発売記念キャンペーン

『S.T.A.L.K.E.R. 2』PS5版の発売を記念したプレゼントキャンペーンを11月30日まで実施中。セガ公式X（Twitter）アカウント（@SEGA_OFFICIAL）をフォローし、キャンペーン用投稿をリポストした人の中から抽選で、素敵なグッズやギフトコードをプレゼント。詳細はキャンペーンページを確認しよう。

【キャンペーン概要】

開催期間：2025年11月30日23時59分まで

プレゼント内容：

その1：『S.T.A.L.K.E.R.』チェスト＆ボードゲームセット（2名）

「S.T.A.L.K.E.R. Legacy Collectors Chest」

「S.T.A.L.K.E.R. The Board Game」

※輸入品のため、取扱説明書などは英語となります。本賞品は未開封品となりますが、日本非売品のため、不具合などがあった際は交換などの対応ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

その2：Amazonギフトコード 3000円分（10名）

応募方法：

その1：セガ公式X（@SEGA_OFFICIAL）をフォロー

その2：キャンペーンポストをリポストする

※Amazonギフトコードの発送は、DMによる当選通知にて発送させていただく予定です。

※キャンペーン運営事務局の都合により、上記内容に変更が発生する場合もございます。あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

ジャンル：サバイバルホラーFPS

配信：GSC Game World

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5

配信日：

PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）

PS5：発売中（2025年11月20日）

価格：

【PC／XSX|S】

Standard Edition：7950円（ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）

【PS5】

Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。