ゲーム内アイテムがもらえる限定シリアルコードも公開！
過去最大タイトル数を紹介！「DMM GAMES CONNECT#6」が本日21時より公式YouTubeにてプレミア公開
合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは3月2日、公式YouTubeにてDMM GAMES情報番組「DMM GAMES CONNECT＃6」を公開すると発表。公開時間は、21時30分より。
また、番組内ではほかにもDMM GAMESの人気タイトルの紹介やキャンペーン情報、ゲーム内アイテムがもらえる番組限定のシリアルコードを公開するので、ぜひともチェックしよう。
▼『DMM GAMES CONNECT ＃6』視聴URL
▼番組ラインナップ
―新作紹介―
・恋姫†大戦
・テクロノス
・邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～
・フルールデイズ
―DMM GAMES CONNECTセレクション―
・ぼくらの放課後戦争！
・リバース1999
・熱戦少女
―人気タイトル紹介―
・マブラヴ ガールズガーデン
・御城プロジェクト:RE
▼番組内では限定のシリアルコードを公開！
＜シリアルコードプレゼント内容＞
・『恋姫†大戦』：天想石（無償）×100
・『テクロノス』：ガチャチケット×5
・『フルールデイズ』：プレミアムガチャ専用チケット×3
・『マブラヴ ガールズガーデン』：スタンダードガチャチケット×10、ギフトカード×15
・『御城プロジェクト:RE』：10連招城券×1
※シリアルコードと詳細については、番組内で発表されております。
※ゲームタイトルごとにシリアルコードや入力期間が異なりますので、詳細は番組をご視聴のうえご確認くださいますようお願いいたします。
■『恋姫†大戦』
英雄美少女ゲームの頂点にして、全恋姫シリーズでおくる超大作！ 戦乱バトルRPG『恋姫†大戦』が配信中。今プレイをはじめると豪華景品がもらえるキャンペーンを開催中だ。
・『恋姫†大戦』ゲームPlayはこちら：https://games.dmm.com/detail/koihimetaisen_3819321
■『テクロノス』
『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！〜レジェンド・クローバー〜』の魅力的なキャラが大集合！ 世界と世界がつながるワンダーランドで、可愛いキャラを集めて戦うクロスヒロインRPGだ。リリースを記念したプレゼントも配布中。
・『テクロノス』ゲームPlayはこちら：https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268
■『邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～』
キャラ編成とローグライト要素を取り入れた新感覚のタワーディフェンスゲーム。邪神の力を手にし、神々の攻撃からルルイエを守ろう。
『千年戦争アイギス』『御城プロジェクト:RE』『モンスター娘TD〜ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています〜』と連動した「超TDやろうぜCP」の特別ミッションでは、『邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～』の事前登録を行うことで、ゲーム内アイテムがもらえるキャンペーンも開催中。
・『邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～』事前登録はこちら：https://rlyehshoujotai.games.dmm.com/
■『フルールデイズ』
毎日の生活を、彼がライフパートナーとしてそっと支えてくれる「花丸ライフサポートゲーム」。あなたが選んだ彼と、どんな物語が紡がれるのか――。日常を改善しながらぜひ追ってみよう。今はじめると、リリース記念キャンペーンの豪華アイテムがもらえるチャンスだ。
・『フルールデイズ』ゲームPlayはこちら：https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723
■『マブラヴ ガールズガーデン』
100万ユーザー突破した『マブガル』！ ハーフアニバーサリーを迎え、物語は激動の展開に――。App Store版・Google Play版のリリース記念として、豪華キャンペーンを開催している。
・『マブラヴ ガールズガーデン』ゲームPlayはこちら：https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524
■『御城プロジェクト：RE』
今年で10周年を迎える『御城プロジェクト:RE』では、期間限定で招城祭が復刻開催。さらに新城娘として「★7 城塞都市ヴァレッタ」「★7 館林城」が登場しているので、お見逃しなく。
・『御城プロジェクト:RE』ゲームPlayはこちら：http://games.dmm.com/detail/oshirore/
©2025 EXNOA LLC/NEXTON、©2026 EXNOA LLC / テクロス、©2026 EXNOA LLC、©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.、©2014 EXNOA LLC