合同会社EXNOAとKMSは3月18日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、新章解放イベント「刻まれしアナムネーシス」後編を3月17日から開始し、新SSR「コトハ」が登場したと発表。

また、チーム「カオスメイデン」の新楽曲「CHAOS BANQUET」のMVを、本日19時に公式YouTubeにてプレミア公開を予定している。

▼「カオスメイデン」チームソング「CHAOS BANQUET」MV

https://www.youtube.com/watch?v=fECEJo5DZrk

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「コトハ」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「コトハ」【世界への反逆者】」を開催中。SSR「コトハ」【世界への反逆者】は「憤怒」を重ねてアクティブスキルを強化。食いしばり・回復を持ち、継戦能力に優れた物理アタッカーのキャラクターだ。

期間中、SSR「コトハ」【世界への反逆者】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2026年3月31日4時59分まで。

■新章解放イベント【刻まれしアナムネーシス】後編開始！

新章解放イベント【刻まれしアナムネーシス】後編を開催中。開催期間は、2026年3月24日4時59分まで。

▼あらすじ

イザナミによって大事な仲間を奪われた指揮官とコトハ。

そんなふたりの前に現れたのは、ゾリャー校舎所属チーム『クラスナ』。

オルガ・ヴォルコワ率いる彼女達の目的とはいかに――。

■ピックアップログインボーナス「コトハ」開催！

「コトハ」【世界への反逆者】の追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットできる。開催期間は、2026年3月31日4時59分まで。

■チーム「カオスメイデン」新楽曲MV公開記念キャンペーンを開催！

マブガル公式X（@Muvluv_GG）では、チーム「カオスメイデン」新楽曲「CHAOS BANQUET」のMVを記念して、最大1万円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たるキャンペーンを開催中。ぜひ公式Xをフォローしてキャンペーンに参加してみてはいかがだろうか。開催期間は、2026年3月18日19時30分～3月24日23時59分まで。

▼豪華景品

・Amazonギフトカード番号1万円分×1名

・Amazonギフトカード番号500円分×50名

▼公式Xはこちら

https://x.com/Muvluv_GG

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、公式X（@Muvluv_GG）のチャットまでお願いいたします。

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【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）

配信日：

PC版：配信中（2025年9月3日）

Android／iOS版：配信中（2026年3月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

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