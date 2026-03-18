新SSR「コトハ」が登場！
『マブガル』にてハーフアニバーサリーを開催中！チーム「カオスメイデン」新楽曲MVが本日19時にYouTubeでプレミア公開
合同会社EXNOAとKMSは3月18日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、新章解放イベント「刻まれしアナムネーシス」後編を3月17日から開始し、新SSR「コトハ」が登場したと発表。
また、チーム「カオスメイデン」の新楽曲「CHAOS BANQUET」のMVを、本日19時に公式YouTubeにてプレミア公開を予定している。
▼「カオスメイデン」チームソング「CHAOS BANQUET」MV
https://www.youtube.com/watch?v=fECEJo5DZrk
■NEW CHARACTERピックアップガチャ「コトハ」開催！
NEW CHARACTERピックアップガチャ「コトハ」【世界への反逆者】」を開催中。SSR「コトハ」【世界への反逆者】は「憤怒」を重ねてアクティブスキルを強化。食いしばり・回復を持ち、継戦能力に優れた物理アタッカーのキャラクターだ。
期間中、SSR「コトハ」【世界への反逆者】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2026年3月31日4時59分まで。
■新章解放イベント【刻まれしアナムネーシス】後編開始！
新章解放イベント【刻まれしアナムネーシス】後編を開催中。開催期間は、2026年3月24日4時59分まで。
▼あらすじ
イザナミによって大事な仲間を奪われた指揮官とコトハ。
そんなふたりの前に現れたのは、ゾリャー校舎所属チーム『クラスナ』。
オルガ・ヴォルコワ率いる彼女達の目的とはいかに――。
■ピックアップログインボーナス「コトハ」開催！
「コトハ」【世界への反逆者】の追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットできる。開催期間は、2026年3月31日4時59分まで。
■チーム「カオスメイデン」新楽曲MV公開記念キャンペーンを開催！
マブガル公式X（@Muvluv_GG）では、チーム「カオスメイデン」新楽曲「CHAOS BANQUET」のMVを記念して、最大1万円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たるキャンペーンを開催中。ぜひ公式Xをフォローしてキャンペーンに参加してみてはいかがだろうか。開催期間は、2026年3月18日19時30分～3月24日23時59分まで。
▼豪華景品
・Amazonギフトカード番号1万円分×1名
・Amazonギフトカード番号500円分×50名
▼公式Xはこちら
https://x.com/Muvluv_GG
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、公式X（@Muvluv_GG）のチャットまでお願いいたします。
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【ゲーム情報】
タイトル：マブラヴ ガールズガーデン
ジャンル：フルオート放置系RPG
配信／開発：合同会社EXNOA／KMS
プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）
配信日：
PC版：配信中（2025年9月3日）
Android／iOS版：配信中（2026年3月3日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
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