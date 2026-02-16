ポンコツ巫女×過保護クマの爆笑地獄田舎暮らし『くまみこ』全20巻が今なら84%オフの1760円！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

「そんなんで都会に行ったらすぐ死ぬぞ!!」

でおなじみの『くまみこ』が全巻88円でセール中です！ 全20巻完結で1760円です。

ポンコツ巫女のまちちゃんがとても可愛い本作ですが、ノリとしては吉幾三の『おら東京さいくだ』みたいな感じのお話です。主語を田舎の村で唯一の中学生女子に置き換えただけでこんなにもハートフルでほのぼの笑えるとは。アニメ化はあまり評判がよろしくなかった本作ですけれども、原作漫画は最終巻まで読むと、「よかったよかった」「めでたしめでたし」ってなるので、ぜひ今すぐカートへ全巻ぶち込んでください。

吉幾三も真っ青の爆笑田舎暮らし

くまみこ

吉元 ますめ (著)

全20巻（完結）

1760円 (84%オフ)

第1巻

88円 (84%オフ)

作品紹介

舞台は東北地方の山奥にある架空の村「熊出村」。熊出神社で巫女を務める少女・雨宿まちは、都会の高校に進学して広い世界を見てみたいと憧れを抱く中学生。しかし、彼女の後見人（？）である、人間の言葉を話すヒグマ・クマ井ナツは、まちの世間知らずぶりを心配して大反対！



ナツが与える「都会で生き抜くための試練」にまちが挑戦する姿を中心に、田舎の日常や巫女のお仕事、ナツとのゆるい掛け合いに腹が捩れます。まちのポンコツ的な可愛さと、ナツの過保護で博識な性格が絶妙にマッチし、クスッと笑えるギャグや心温まるシーンが満載。しまむら愛が爆発するエピソードも人気。田舎暮らしのゆったり感と非日常的なクマ×巫女コンビが魅力の癒し系作品です。