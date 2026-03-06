スクウェア・エニックスは3月6日、スマートフォン版「ドラゴンクエストモンスターズ２ イルとルカの不思議な鍵SP」の特別セールを開催したと発表。期間は3月15日までとなる。

本作は、さまざまなモンスターをスカウトし、育成と配合を繰り返しながら最強のモンスターを育てていくRPG。登場モンスター数は900種以上おり、「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」からも参戦している。

リメイク元となるゲームボーイ／ゲームボーイカラー版「ドラゴンクエストモンスターズ２ マルタのふしぎな鍵 ルカの旅立ち／イルの冒険」の発売25周年を記念した本セール。いまなら通常3800円のところ 2400円（36％オフ） で提供中だ。

「モンスターズ」シリーズでもとくに人気が高い作品なので、この機会にプレイしてみては。

※オンライン通信対戦「いろんな人と対戦」機能は2025年1月にサービス終了

・App Store

https://sqex.to/DQM2_A

・Google Play

https://sqex.to/DQM2_G

