今度のシャオミのミドルクラススマホは、頑丈＆2億画素カメラ＆全部入りで、5万円台半ばの超コスパ

頑丈な筐体に2億画素カメラを搭載して5万4980円から

5万円台でハイエンド級に近い性能を使えるミドルクラス機

シャオミ・ジャパンは、上位モデルで2億画素カメラ、さらに頑丈な本体も売りの新SIMフリースマートフォン「REDMI Note 15 Pro 5G」「REDMI Note 15 5G」の2モデルを発売した。価格はそれぞれ5万4980円と4万4980円から。

シャオミのミドルクラスとして日本でもおなじみになった「REDMI Note」シリーズが2モデル構成で今年も登場。上位モデルは2億画素カメラにFeliCa入りの全部入りモデルに対し、標準モデルは7.35mm／178gの薄型筐体でFeliCa非対応とやや異なる性格を持つ内容となっている。

FeliCaも含む全部入りで、2.5mからの落下にも耐える頑丈さ

カメラは1/1.4型の2億画素で光学4倍相当のロスレスズームも

まずは上位モデルのREDMI Note 15 Pro 5Gから。最大の売りは「チタン級の耐久性」と称する頑丈さ。ディスプレー表面にハイエンド機で多く採用されるCorning Glass Victus 2を用いているほか、強度を高めた基板や強化されたフレームによって、高い保護が実現されており、2.5mからの落下にも耐えるとしている。また、IP66／IP68の防水・防塵に対応。強い噴霧にも耐えられるとしている。

また、長期間利用という面での耐久性もアピール。45W充電対応で6300mAhの大容量バッテリーは、各種の充電保護機能を組み合わせることで6年間の寿命を持つとする（1600回の充電サイクル後も80％の容量を維持）。また、本来苦手とする低温下でもマイナス20度の最大20時間の待機が可能。ちなみに製品保証も2年が付けられている。

カメラは1/1.4型という大型の2億画素センサーがメインでOIS搭載。800万画素の超広角と組み合わせられる。望遠レンズはないものの、大型＆高画素センサーにより、光学4倍相当までの画質が劣化しないズームが可能としている。

そのほか主なスペックは120Hz対応の6.83型有機EL（1280×2772）、MediaTek Dimensity 7400-Ultra、8GBメモリー、256GB／512GBストレージ、画面内指紋認証（＋顔認証）、nanoSIM×2（nanoSIM＋eSIM）、Android 15ベースのHyperOS 2など。本体サイズは78.09×163.61×7.96mm、重量は約210g。カラバリはブラック、グレイシャーブルー、チタングレーの3色。

標準モデルはFeliCa非対応だが

薄型軽量＆十分な性能で使いやすい

一方のREDMI Note 15 5Gは日常的には十分以上な性能を、前述のように薄型軽量の筐体に収めているのが最大の特長。

主なスペックは、120Hz対応の6.77型有機EL（1080×2392）、Snapdragon 6 Gen 3、8GBメモリー、256GB／512GBストレージ（microSD対応）、5520mAhバッテリー（45W対応）、画面内指紋認証（＋顔認証）、nanoSIM×2、Android 15ベースのHyperOS 2など。カメラはメインが1億800万画素（OIS搭載）で、800万画素の超広角レンズとの組み合わせ。防水・防塵はIP66で（水没は非対応）、FeliCaは非対応（NFCには対応）。

本体サイズは75.42×164×7.35mm（ミストパープルは7.4mm）、重量は約178g。カラバリはブラック、グレイシャーブルー、ミストパープル。