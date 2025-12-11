高倉健の356A、生沢徹の910、伝説のISEKI 956──KK線で空冷ポルシェの祭典「LUFT TOKYO」開催！　ニッポンのクラシックポルシェ150台が廃高速道路上に集結

昨年末の紅白歌合戦で、米津玄師さんの野外からの生中継パフォーマンス、あの場所こそ閉鎖された「東京高速道路KK線」です。有楽町・銀座を眼下に望むKK線で、今度は空冷ポルシェの展示型イベントが行われます。

ビルの狭間を走る高速道路を展示場に、150台もの空冷式ポルシェが並ぶその姿。もうね、絵面がかっこいいんですよ！

どこから撮っても絵になりそう

3月14日（土）、東京高速道路KK線の特設会場で空冷ポルシェの展示イベントが開催します。

会場には150台以上が集結。1964年の日本GPでスカイラインGTを圧倒した904GTS、1968年日本GPで生沢徹がドライブした910、“黒船”として80年代の国内耐久レースを席巻したISEKIポルシェ956など、歴史的なレーシングカーやチューニングカーから一般オーナーの愛車をディスプレイ。KK線の上で見るポルシェ、かっこいいだろうなあ。

LUFT TOKYO

開催日：3月14日（土）

イベント会場入場時間：10:00（先行入場チケット）

12:00（一般入場チケット／学生チケット）

イベント開催時間：10:00〜19:00 ※一般入場は12:00〜19:00

入場チケット：先行入場チケット ￥8,800 10:00〜19:00 入場 ※300枚限定

一般入場チケット ￥5,500 12:00〜19:00 入場

学生チケット ￥2,750 12:00〜19:00 入場

・小学生以下のご入場は無料です（保護者の同伴が必要です）

・チケットの転売は固くお断りいたします。

・ペット同伴でのご入場はご遠慮ください

場所：東京高速道路KK線 特設会場