【丸の内】東京マラソンのゴールを間近で見られる観戦席に1,000名を無料でご招待！

ランナーに人気の東京マラソン。そのフィニッシュが行幸通りで行われます。ゴールの瞬間を見届けられる「フィニッシュ特別観戦エリア」に、1,000名の観戦者を募集中！ 感動のゴールシーンを間近で見られるチャンスです。

頑張る人をみんなで応援！

3月1日（日）に開催する「東京マラソン2026」。行幸通りに設置されるフィニッシュ特別観戦エリアで観戦する人を募集中です。

ランナー応援イベントTOKYO CHEER 2026

実施日：2026年3月1日（日）10:00～16:00

会場：東京駅前行幸通り・フィニッシュ特別観戦エリア

※立ち見での観戦となります

募集締切：2026年2月16日（月）17:00

午前の部と午後の部に分かれて募集しています。当選した方には現地で「TOKYO CHEER 2026オリジナルマフラータオル」をプレゼント！

ランナー応援イベントTOKYO CHEER 2026

実施日：2026年3月1日（日）10:00～16:00

会場：東京駅前行幸通り・フィニッシュ特別観戦エリア

※立ち見での観戦となります

募集締切：2026年2月16日（月）17:00

申込み方法：TOKYO CHEER公式サイトの専用フォームからお申込みください。

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/tokyo-cheer/finish/

※4名までグループで申し込み可。小学生以下は保護者同伴で応募可能です。

募集人数：◇午前の部（10：00～12：00）400名 ※最終入場11：30まで

◇午後の部（12：00～16：00）600名 ※最終入場15：30まで

※募集人数を超える申し込みがあった場合は抽選となります

※当選者には2月20日（金曜日）にメールで通知いたします