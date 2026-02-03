ホテルとウイスキーの歴史や文化が共鳴。五感で楽しむウイスキーの世界

奥深い魅力をもつウイスキー。自分で学ぶのは少しハードルが高いという場合も、講師の方に教えてもらいながらなら、ウイスキーをより深く美味しく楽しめそうですよね。東京ステーションホテルでは、ウイスキーをテーマごとに紐解くホテルイベントが開催されます。

4つのテーマでウイスキーの魅力を学ぶ

東京ステーションホテルでは、バー オークにて、ウイスキーの奥深い魅力をテーマごとに紐解くホテルイベントを4月より一年を通して全4回にわたり開催します。

当日は、ホテルスタッフによる館内ツアーからスタート。各回のテーマに寄り添った視点で、創建当時の面影を残す館内を巡りながら、東京ステーションホテルが歩んできた歴史や場所に刻まれたストーリーを紹介します。イベントの講師は、ライターの馬越ありさ氏。その語りは、ウイスキーの背景にある歴史や文化と静かに響き合い、ペアリングフードとのマリアージュとともに味わいをより深く導いていきます。

ホテルイベント 全４回〈オークに集う、ウイスキーの嗜み〉

期間：2026年度全4回 実施 *定員14名様

時間：

14:00 開場

14:10 ホテルツアー

14:40 ウイスキーテイスティング&セミナー（ペアリングフード付き）

15:40 終了

料金：各日￥13,200 （税金・サービス料込み）

店舗：バー オーク

各テーマ：

第1回 2026年4月18日（土）

エリザベス女王に愛された、英国王室御用達のスコッチウイスキー

第2回 2026年6月13日（土）

ジャパニーズウイスキーにいざなわれる旅

第3回 2026年10月10日（土）

鉄道が紡ぐウイスキーの歴史

第4回 2027年2月20日（土）

小説を育み彩ったウイスキー 公式サイト：https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/oak/#menu1_b3clop000000740d

第1回（4/18実施分）の予約は2月19日午前10時30分より受付開始。予約はお早めに！