ホテルとウイスキーの歴史や文化が共鳴。五感で楽しむウイスキーの世界
奥深い魅力をもつウイスキー。自分で学ぶのは少しハードルが高いという場合も、講師の方に教えてもらいながらなら、ウイスキーをより深く美味しく楽しめそうですよね。東京ステーションホテルでは、ウイスキーをテーマごとに紐解くホテルイベントが開催されます。
4つのテーマでウイスキーの魅力を学ぶ
東京ステーションホテルでは、バー オークにて、ウイスキーの奥深い魅力をテーマごとに紐解くホテルイベントを4月より一年を通して全4回にわたり開催します。
当日は、ホテルスタッフによる館内ツアーからスタート。各回のテーマに寄り添った視点で、創建当時の面影を残す館内を巡りながら、東京ステーションホテルが歩んできた歴史や場所に刻まれたストーリーを紹介します。イベントの講師は、ライターの馬越ありさ氏。その語りは、ウイスキーの背景にある歴史や文化と静かに響き合い、ペアリングフードとのマリアージュとともに味わいをより深く導いていきます。
ホテルイベント 全４回〈オークに集う、ウイスキーの嗜み〉
期間：2026年度全4回 実施 *定員14名様
時間：
14:00 開場
14:10 ホテルツアー
14:40 ウイスキーテイスティング&セミナー（ペアリングフード付き）
15:40 終了
料金：各日￥13,200 （税金・サービス料込み）
店舗：バー オーク
各テーマ：
第1回 2026年4月18日（土）
エリザベス女王に愛された、英国王室御用達のスコッチウイスキー
第2回 2026年6月13日（土）
ジャパニーズウイスキーにいざなわれる旅
第3回 2026年10月10日（土）
鉄道が紡ぐウイスキーの歴史
第4回 2027年2月20日（土）
小説を育み彩ったウイスキー 公式サイト：https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/oak/#menu1_b3clop000000740d
第1回（4/18実施分）の予約は2月19日午前10時30分より受付開始。予約はお早めに！
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。