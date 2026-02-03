東京駅の周りで９台のピアノがあなたの指先を待っている！「東京ストリートピアノフェスティバル」東京駅周辺の9スポットで開催！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
「第2回 東京ストリートピアノフェスティバル」キービジュアル

　2月10日（火）から、東京駅を中心に日本最大級のストリートピアノの祭典「第2回 東京ストリートピアノフェスティバル」が開催します。

　丸の内エリアではKITTEや東京国際フォーラムが会場に。スポットによって異なるピアノが設置されるので、「弾き歩き」するのも楽しそうです。

いろいろな場所のピアノを弾き比べ♪

　2月10日（火）から3月29日（日）まで、「第2回 東京ストリートピアノフェスティバル」が行われます。東京駅を中心に、KITTEや国際フォーラムなど計9施設にこだわりのストリートピアノが登場します。

「第2回 東京ストリートピアノフェスティバル」設置ピアノイメージ

イベント名称：第2回 東京ストリートピアノフェスティバル
開催期間：2026年2月10日(火)～3月29日(日)
※開催日時は期間中、施設により異なります。詳しくは、各施設の公式情報をご確認ください。

KITTE丸の内
　開催期間：2/13(金)～2/19(木)11:00～18:00
　設置会場：1Fアトリウム

東京国際フォーラム
　開催期間：3/17(火)～3/27(金)11:00～17:00
　設置会場：1F地上広場

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト