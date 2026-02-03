東京駅の周りで９台のピアノがあなたの指先を待っている！「東京ストリートピアノフェスティバル」東京駅周辺の9スポットで開催！
2月10日（火）から、東京駅を中心に日本最大級のストリートピアノの祭典「第2回 東京ストリートピアノフェスティバル」が開催します。
丸の内エリアではKITTEや東京国際フォーラムが会場に。スポットによって異なるピアノが設置されるので、「弾き歩き」するのも楽しそうです。
いろいろな場所のピアノを弾き比べ♪
2月10日（火）から3月29日（日）まで、「第2回 東京ストリートピアノフェスティバル」が行われます。東京駅を中心に、KITTEや国際フォーラムなど計9施設にこだわりのストリートピアノが登場します。
イベント名称：第2回 東京ストリートピアノフェスティバル
開催期間：2026年2月10日(火)～3月29日(日)
※開催日時は期間中、施設により異なります。詳しくは、各施設の公式情報をご確認ください。
KITTE丸の内
開催期間：2/13(金)～2/19(木)11:00～18:00
設置会場：1Fアトリウム
東京国際フォーラム
開催期間：3/17(火)～3/27(金)11:00～17:00
設置会場：1F地上広場