Mr.ウォーカー玉置泰紀が厳選！ おすすめスポット／アイテムベスト5 第13回
【決定版・金ヶ崎の退き口】大河ドラマ『豊臣兄弟!』で注目の撤退戦！ 秀吉・秀長が命を懸けた“おすすめ”スポットベスト5
2026年06月04日 17時00分更新
2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の主人公である豊臣秀長（小一郎）と豊臣秀吉（藤吉郎）の天下人兄弟、そして主君の織田信長にとって最大の危機一髪と言えば、元亀元年（1570）に起きた「金ヶ崎の退き口」。
年末恒例のムック「戦国LOVEWalker2026」でもこの激動を紹介しているが、敦賀港に突き出した海抜約86mの小高い丘に築かれたこの城跡を実際に巡ってみると、彼らが直面した「実際のヤバさ」が肌で体感できる。
三方を山に囲まれ、もう一方は海と言う金ヶ崎の袋小路。信長が死に物狂いで退却する中、追い詰められた藤吉郎たち殿（しんがり）軍。今回は、この世紀の撤退戦の舞台を巡るメタ散歩が、なぜ単なる古戦場巡りにとどまらない「時空を超える体験」になるのか、3つのポイントを解説した上で、「おすすめスポットベスト5」へと案内しよう。
金ヶ崎の歴史散歩が「時空を超える体験」になる3つのポイント
1. 絶望をチャンスに変えた「殿」のドラマと450年解けない謎
敵に背中を見せて逃げる撤退戦は、軍事行動の中で最も危険な戦い。後世の軍記物では、若き日の秀吉が自ら「殿」を志願したと英雄的に伝えられているが、一次史料（一色藤長書状など）では明智光秀や摂津守護の池田勝正ら重臣たちと共に殿を担った記録が多く残されている。
「極限状態の戦場で、誰が真の大将だったのか」という謎は今も歴史ファンを熱くさせている。一歩間違えれば全滅という状況下で、秀吉・秀長兄弟が中心的に支え合い、他の重臣らとともにこの死地を切り抜けたことは間違いない。兄が戦略を構想し、弟が最前線で実務と調整をこなす「豊臣の黄金パターン」の原点を、現地で追体験できる。
2. 現場に立って初めてわかる「袋のネズミ」地形のヤバさ
「金ヶ崎」という地を地図や現地で確認すると、その地形の恐ろしさに背筋が凍る。信長が侵攻した朝倉氏の領国への主要な入り口の先にあり、背後は海（敦賀湾）に面し、三方は山。信長の妹・お市の方が「両端を縛った小豆袋」を陣中見舞いとして送り、浅井と朝倉の挟み撃ちの危機を伝えたという有名な逸話が生まれるのも納得の閉塞感だ（現代の研究では後世の創作説が有力だが、地形のリアルさがその伝説に圧倒的な説得力を持たせている）。現地を歩き、この空間を体感することで、信長や諸将がいかに絶望的な状況に置かれていたかがリアルに迫ってくる。
3. 敗戦の地から「難関突破の聖地」へと変わった奇跡
通常、大敗北や撤退の地は不吉な場所とされがちだが、金ヶ崎は違う。豊臣兄弟らが見事に殿を務め上げ、信長を無事に逃がし、自らも奇跡の生還を果たしたことから、のちに秀吉が天下人へ登り詰める「出世の足がかり」となったわけだ。このため、現在この地にある金崎宮（かねがさきぐう）は「難関突破」や「開運招福」のパワースポットとして多くの人が訪れている。
450年前の血みどろの撤退戦が、現代のビジネスマンの背中を押す信仰の場へと鮮やかにメタモルフォーゼしている点こそ、歴史のレイヤーが重なり合う面白さともいえる。
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