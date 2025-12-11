なぜ石川県はこれほど人間国宝を排出するのか？ 15,000点の工芸品が語る「美の裏技」を丸の内で

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「いしかわ伝統工芸フェア 2026」
「いしかわ伝統工芸フェア 2026」イメージ

　石川県は、人口あたりの人間国宝数や日本伝統工芸展の入選者数で20年以上にわたり全国1位を誇る文化地域。いったいなぜ？　その答えが見つかるかもしれないイベントが開催されます。

　2月6日（金）から8日（日）まで、東京国際フォーラムで国内最大級の工芸の祭典「いしかわ伝統工芸フェア 2026」が行われます。

　輪島塗や加賀友禅など石川県の工芸品ってたくさんありますが、フェアができるほど種類も数もあるんですね！

見て触れて買える！

　石川県の伝統工芸36産地から選び抜かれた約15,000点の伝統工芸品とつくり手が集い、見て触れて買える特徴です。

「いしかわ伝統工芸フェア 2026」輪島塗

輪島塗

「いしかわ伝統工芸フェア 2026」珠洲焼

珠洲焼

　また、7日（土）には実際に伝統工芸の手技を体験できる工芸ワークショップを開催、8日（日） には加賀友禅、牛首紬、加賀繍の最新作を発表する着物ショーも開催します。

「いしかわ伝統工芸フェア 2026」ワークショップイメージ

工芸ワークショップ

いしかわ伝統工芸フェア 2026 -ISHIKAWA CRAFT PRIDE-
日時：2月6日(金)14:00～17:00
　　　2月7日(土)10:00～17:00
　　　2月8日(日)10:00～16:00
場所：東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムB1 ロビーギャラリー
参加費：入場無料

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

