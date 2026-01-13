魔のジグソー「PASMO・Suica路線図パズル（1000ピース）」、完成できたら誰でも都民を名乗れるという条例をつくってもいいレベル

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

PASMO・Suica路線図パズル1000ピース

　みなさんは都内の路線図を覚えていますか？　私はいまだに乗り換え検索しないと迷います。では、ジグソーパズルは得意でしょうか。私は外側の枠を作るので精一杯です。

　そんな私には一生完成できないであろうジグソーパズル「PASMO・Suica路線図パズル（1000ピース）」が登場しました。でも逆にいえば、これを完成できれば路線図も覚えられるしパズルも得意になれるってコト…？　冗談抜きでこれ都内在住者でもかなり難しいのでは。ヒントなしに組み上げられたら、誰でも都民と名乗っていいレベル。

鉄オタじゃなくてもほしい

　TRAINIART TOKYO グランスタ店で、「PASMO・Suica路線図パズル（1000ピース）」が新発売しました。

PASMO・Suica路線図パズル1000ピース
￥3,960（税込）
販売開始日：2026年1月23日（金）
パズル完成サイズ: 縦51×横73.5ｃｍ
内容量：1,014ピース※本製品には小さな部品が含まれています。誤飲や窒息の危険があるため、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

PASMO・Suica路線図パズル1000ピース

　2025年10月11日に発売した第1弾のマグカップとクリアファイルに続く第2弾は、迫力の1,000ピースパズル！　首都圏の複雑な鉄道ネットワークが緻密に表現されていて、完成後はインテリアとして飾っても◎。

ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2階
※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館チケットが必要です。
※一部グッズの販売はございません。

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

