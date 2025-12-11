ミャクミャクにまた会える！　丸の内で万博の感動再び「大阪・関西万博 メモリアルキャラバン」

昨年、大盛況のうちに幕を閉じた大阪・関西万博。その立役者ともいえる公式キャラクター「ミャクミャク」が、丸の内にやって来ます！

大阪・関西万博を体感できるコンテンツが集結

2026年2月19日（木）から2月22日（日）までの4日間、東京・丸ビル1階 マルキューブにて「大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展」が開催されます。

大人気の大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」とのグリーティングや、大阪・関西万博のパビリオン内部を収めたVR映像体験「EXPO2025 360°シアター」、大人気スポットのひとつだった「ミャクミャクハウス」、大屋根リングの模型展示など、まるで大阪・関西万博の地に降り立ったような体験ができるコンテンツがズラリと揃います。さらに、横浜で開催される２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）のブースも登場し、大阪・関西万博のレガシーを全国へ、そして次なる博覧会へとつないでいきます。

全パビリオンの内部が見える！VR映像体験「EXPO2025 360°シアター」

パビリオンの内部を360度記録したVR動画を上映。VRゴーグルやVRドームのシアターで体感することができ、まるで大阪・関西万博の地に降り立ったような臨場感を味わうことができます。

「出張！ミャクミャクハウス」

©Expo 2025

大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」は青い体に赤い頭、複数の目を持った少し不思議な見た目ながら、一度見ると忘れられない、そしてだんだん愛着がわいてくる不思議な存在。

そんなミャクミャクの魅力をたっぷり楽しめるのが、「出張！ミャクミャクハウス」です。ミャクミャクのカットアウトパネル等、ミャクミャクをモチーフにした様々な展示を楽しめるコーナーです。

「世界のミャクミャク展」 協力：西日本旅客鉄道株式会社

©Expo 2025

「ミャクミャク」のフィギュアにパビリオンスタッフをはじめとした万博関係者がペイントし、カラフルなアレンジやユニークな表現を詰め込んだオリジナル作品として展示する企画。パビリオンスタッフをはじめとした万博関係者がペイントしたミャクミャクフィギュアを、約100体を展示予定です。

※画像はイメージであり、展示物や什器類は前回イベントから変更になる場合があります

ミャクミャクステッカーがもらえる！スタンプラリーも実施

展示ブースを体験し、会場内のスタンプを全て集めた方にはオリジナルミャクミャクステッカーをプレゼント！

オフィシャルポップアップストア

2025大阪・関西万博の公式グッズを販売！ GREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクター・トゥンクトゥンクコラボグッズも販売予定。

「ミャクミャク・トゥンクトゥンク グリーティング」

専用の応募フォームより応募する事前抽選制となります。

応募フォーム：https://reg.expocaravan2026.jp ※2月6日（金）オープン

応募期間：2月6日（金）10:00予定～ 2月11日（水・祝）23:59

※受付は先着順ではございません。応募多数の場合は抽選となります。

※ミャクミャク・トゥンクトゥンクとの記念撮影会をご観覧いただくスペースはございません。

大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展 東京会場

開催日時：2月19日（木）～2月22日（日） 11:00～18:00

場所：丸ビル 1階マルキューブ・3階回廊

住所：東京都千代田区丸の内2丁目4-1

入場料：無料