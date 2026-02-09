なんでもない日常の幸福度が爆上がり！　大手町で最大震度7を体験できる「ゼッタイに楽しめない茶道体験」が攻めすぎてる

非常用持ち出し袋など、災害に対して備えたいと思っていてもなかなかできていない方は多いのではないでしょうか。今年は東日本大震災から15年ということで、改めて防災意識を高めたいもの。大手町で開催される防災イベント「防災meet up!」はいいきっかけになりそうです。

豪雨災害にも役立つ知識

3月10日（火）、大手町プレイスで防災イベント「防災meet up!」を開催します。本イベントでは「つながる防災」をテーマに7つのコンテンツを展開。最新のBCP対応から、復興マルシェ、起震車の体験などができます。

情報とつながる｜BCP計画アップデート・シミュレーション

「南海トラフ巨⼤地震」「富⼠⼭噴⽕」「豪⾬災害」の3⼤リスクについて、国や研究機関の最新データを提⽰。「もし今、発⽣したら？」というシミュレーションを通じ、専⾨家が具体的に解説します。

現地とつながる｜きいてみる防災ワークショップ-誰かの声から、自分の備えへ-

福島を舞台にした短編ドキュメンタリー映画を観ながら、被災体験から生まれた一人の若者のアイデアと、その試行錯誤の過程を手がかりに、防災のアイデアを考えるワークショップ。

地域とつながる｜復興マルシェ

被災地でものづくりを続ける生産者の商品をラインナップ。食べること、買うこと、選ぶことを通して、遠くの地域とつながるきっかけをつくります。

家族とつながる｜災害用伝言ダイヤル（171）体験

災害伝言ダイヤル（171）は、災害時に安否情報を音声で登録・確認できるサービス。実際に伝言を録音・再生する体験ができるので、いざという時に使えます。

脅威とつながる｜ゼッタイに楽しめない茶道体験

静寂な「茶道」の空間が一転、南海トラフ地震を想定した震度7の激しい揺れに襲われるシチュエーションを体験。「揺れの脅威」を直感的に伝えます。

備えとつながる｜防災プロダクト展示・体験

防災にまつわるプロダクトを知って、体験して、備えをアップデート。

参加者とつながる｜TSUNAGARU交流会

「防災」をテーマにした交流会。一人ひとりの知識や経験をシェアすることで防災意識が高まります。

防災meet up!

日時：2026年3月10日（火） 12:00～20:30

※コンテンツにより開催時間が異なります

会場：大手町プレイス（東京都千代田区大手町二丁目3番1号～2号）

大手町プレイス ホール＆カンファレンス

参加費：無料（一部コンテンツは事前申込制）

申し込み：【情報とつながる｜BCP計画アップデート・シミュレーション】【現地とつながる｜聞いてみる防災ワークショップ】【参加者とつながる｜TSUNAGARU交流会】は、事前申込が必要となります。